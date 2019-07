Parece que a anti-ciência não é uma moda

Os resultados das eleições europeias reforçaram o PAN no mapa político português e despertaram o país para o partido, pese embora este contasse com representação parlamentar na Assembleia da República desde finais de 2015 e tivesse uma já satisfatória representação autárquica desde 2017. Sem surpresa e como sempre acontece nestes casos, houve quem se congratulasse pelo resultado, ora enfatizando a importância de um partido com as causas que o PAN defende, ora sublinhando a importância de haver uma maior abertura da democracia a novos partidos. Mas também houve quem (re)assumisse a crítica e o cepticismo perante este nosso projecto político.

A convivência democrática ensinou-me que a crítica, quando séria e feita de forma honesta e respeitadora, é não apenas legítima mas também uma preciosa ferramenta de auto-análise e melhoramento, pelo que a valorizo mais do que aos elogios. Infelizmente, tenho visto muita crítica a ser feita ao PAN cujo único objectivo passa por desacreditar, não apenas às suas ideias e propostas, mas também, e muito lamentavelmente, às pessoas que o compõem e às que democraticamente nele votam. Dessas críticas, uma houve em particular que resume bem a forma pouco fundamentada como se faz política em Portugal por estes dias: a de que o PAN é um partido anti-ciência por defender e ter apresentado iniciativas sobre Terapêuticas Não Convencionais (TNC) e que, por isso, constitui um perigo que urge denunciar e combater.

Vamos por partes.

Primeiro, sobre o impulso legislativo das TNC em Portugal: o PAN foi formalmente constituído em 2011, tendo eu sido eleito deputado à Assembleia da República somente em 2015. Por que é que esta contextualização histórica é necessária? Porque em 2003, ou seja, doze anos antes de tudo isto, foi aprovada, por unanimidade dos partidos então representados, a Lei do Enquadramento Base das Terapêuticas Não Convencionais, tal como definidas pela Organização Mundial de Saúde Em 2013, dois anos antes da entrada do PAN no Parlamento, foi também aprovada a Lei que regula o Acesso às Profissões no Âmbito das Terapêuticas Não Convencionais, a qual reconheceu a existência de sete TNC, a saber, a Acupunctura, a Fitoterapia, a Homeopatia, a Medicina tradicional chinesa, a Naturopatia, a Osteopatia e a Quiropráxia. Ou seja, e para que dúvidas não restem, quando o PAN chega à Assembleia da República já esta tinha feito o reconhecimento das TNC.

Segundo, sobre a acção do PAN em matéria das TNC: dizer que desde o início da presente legislatura, em Outubro de 2015, o PAN apresentou três iniciativas subordinadas ao tema: dois Projectos de Lei (um que enquadra as TNC na Lei de Bases da Saúde e outro que modifica o regime de atribuição de cédulas profissionais) e um Projecto de Resolução que visa a criação de um Código de Classificação das Actividades Económicas Portuguesas por Ramo de Atividade (vulgo CAE) específico para as TNC. As três iniciativas visaram clarificar e melhorar um regime que, como já se viu, já existia e já estava em vigor: visou-se assim a efectiva estabilidade dos profissionais que se dedicam às TNC (já reconhecidas pela lei, reforço) e àqueles que estão a fazer a sua formação nestas áreas, bem como a segurança dos utentes destes cuidados de saúde, em nome da salvaguarda da saúde pública.

Terceiro: para dar alguns exemplos, também o BE apresentou já nesta legislatura iniciativas sobre a matéria, como seja um Projecto de Lei que reconhece e define a figura de especialista de lecionação nos ciclos de estudos conducentes a grau de licenciatura em TNC; o PSD apresentou um Projecto de Lei que clarifica a neutralidade fiscal em sede de TNC, e o CDS apresentou um Projecto de Lei que altera o Código do IVA com o intuito de isentar as prestações de serviços efetuadas no exercício das profissões no âmbito das TNC. Ora, comparações feitas à moda de quem critica para desacreditar, se o PAN é anti-ciência, então também o serão estes outros partidos.

Quarto e último ponto. Esclarecido que está que não fomos nem os impulsionadores de legislação sobre TNC nem que não fomos os únicos, já nesta legislatura, a apresentar iniciativas sobre aquela matéria, importa responder à questão de fundo, a saber, qual a posição do PAN sobre as TNC. E sobre isso é importante ter presente que a ciência não é algo estanque e imutável. No caso nas TNC, tal facto tem-se traduzido em diversas posições ao longo dos tempos, o que se traduz na existência de vários países que reconhecem as TNC, entre os quais Portugal, e de vários países que integram ou integraram até há bem pouco tempo as mesmas nos seus sistemas de saúde em complementaridade com a medicina tradicional. O posicionamento do PAN sobre a matéria não é de acreditar ou desacreditar as TNC, antes o de trabalhar com a informação que a cada tempo dispõe, justamente por acreditar e defender o rigor científico. É isso que se espera dos partidos políticos. Ora, à luz do quadro legal vigente e da informação que lográmos obter até hoje, entendemos que as nossas iniciativas deviam ir no sentido de regular a prática. Tal não significa que não possamos, à luz da informação de que venhamos a dispor no futuro, alterar a nossa posição.

De resto, parece-nos que o reconhecimento das TNC continua a ser, no quadro parlamentar, uma matéria consensual, o que se extrai não apenas do facto de haver vários partidos com iniciativas sobre a matéria, mas também de nenhuma delas ir no sentido do não reconhecimento daquelas práticas.

Estou ciente de que nenhum projecto político é imune à crítica e que também nós teremos, seguramente, aspectos a melhorar. O compromisso do PAN, aquele que sempre assumimos e que, pelos vistos, cada vez mais pessoas reconhecem, é o de trabalhar com seriedade e máximo empenho, sempre disponíveis para aprender e melhorar.