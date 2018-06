Pare, escute e olhe

A não ser que haja uma genuína dramatização eleitoral, é difícil fazer uma campanha intensa sem um adversário que pareça fazer sombra. Até agora o PSD não está nessas condições.

O problema do presente é que não damos por ele quando está a acontecer, a não ser quando já é tarde demais. Quando olhamos as nossas cidades, em particular Lisboa e Porto, e vemos os desastres urbanísticos que desfeiam ruas e praças com prédios complemente fora do tamanho e sem preocupação de integrar o "espírito" de uma zona, é fácil dizer: como é que foi permitida aquela construção? E olhamos para a rua ou a praça ferida e pensamos que hoje o mesmo não seria possível. É.



Não sei se temos a percepção do que estamos a fazer aos nossos centros históricos com a avalanche de lojas para turistas, restaurantes, hotéis e "hosteis", por todo o lado, com a vida antiga que já era pouca a sair para nenhures. Como sempre, tínhamos uma decadência em curso nas nossas cidades e sabíamos qual era. Mas o que fizemos foi substituir uma decadência por um deslumbramento e hoje não vemos a nova forma de decadência que estamos a deixar implantar, como os prédios absurdos que arruinaram tanta rua equilibrada.



Haverá um dia em que nos vamos arrepender e nesse dia fazer a mesma pergunta: como é que isto pode acontecer? Valia a pena parar para pensar e, a seguir, travar os excessos, - pelo menos os excessos -, sob pena de ficarmos pior, bastante pior. Estragar é fácil, corrigir os estragos, muito difícil e caro. Olhem à volta e pensem no que está a acontecer.



Sem discutir a Europa, o debate ideológico no PS é nulo

A ideia de que houve uma qualquer discussão ideológica no Congresso do PS parece-me muito absurda. Primeiro, porque a fractura esquerda-direita permanece quase resumida à posição face à "geringonça", ao seu mérito ou demérito e ao seu futuro. É pouco, embora na questão do futuro já possa haver um embrião de debate mais esclarecedor, mas no Congresso não houve. Segundo, esse debate será sempre esbatido, porque toda a gente, a começar por Costa e a acabar no militante mais de base, tem esperança ou desejo, o que nesta circunstância é quase a mesma coisa, de que o PS tenha a maioria absoluta. Parece-me normal que se um partido pode ter mais poder, deseje tê-lo. A ideia de que se tem a maioria absoluta apenas porque se apela aos eleitores para a dar, é um daqueles mitos jornalísticos, sem qualquer prova e que se repete de eleição em eleição. O problema é que, a não ser que haja uma genuína dramatização eleitoral, e tudo indica que não deve haver, é difícil fazer uma campanha intensa sem um adversário que pareça fazer sombra. Até agora o PSD não está nessas condições, pelo que devido ao facto de Costa parecer ter a vitória garantida, dificilmente haverá muita mobilização que permita uma maioria absoluta. Mas tudo pode mudar amanhã, e pode mesmo.



O terceiro e mais importante factor por que a discussão ideológica no Congresso foi escassa e pobre, é porque existe o tabu europeu. Como ninguém quer discutir a sério os "constrangimentos" europeus, um eufemismo, a política económica e financeira será a de um sucedâneo da troika, ou seja, de direita.



Há uma diferença

No debate que tivemos na Quadratura, António Costa para justificar que é injusto no caso Sócrates atacar os que com ele trabalharam de perto, citou o caso de Duarte Lima na altura em que fui seu vice-presidente. Infelizmente não houve tempo para lhe responder como devia no programa, mas Costa escolheu um mau exemplo. Quando logo a seguir à "desaparição" de Lima se começou a perceber a série de incongruências, contradições e mentiras na sua história e explicações, eu, Silva Marques e mais alguns membros da direcção parlamentar (e não o PSD) fizemos tudo o que se podia fazer para "cortar" o Grupo Parlamentar da sua pessoa, afastámos os colaboradores que tinha trazido, verificámos as contas, conduzimos uma dura auditoria interna, e nunca nos colocámos a esperar pelo processo judicial. E não foi fácil. Lima, que era formalmente o presidente do Grupo Parlamentar, teve de se afastar abrindo caminho a novas eleições. Movemo-nos por uma razão: sabíamos que havia muita coisa errada e não queríamos ser coniventes.



Lima veio a voltar à actividade partidária e a manter demasiadas cumplicidades no PSD, mas quem esteve envolvido nesse processo inicial nunca aceitou qualquer colaboração, nem estar na mesma mesa, nem sequer falar. Há muito tempo que no PS se devia ter feito o mesmo com Sócrates, mas ninguém mexeu uma palha. É essa a diferença.