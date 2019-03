Parasitas FC

E eis que um homem entra no carro de outro, insulta-o, ameaça-o, agride-o (fazendo-se acompanhar de um indivíduo que também participa na coacção) e capta todo o momento para o Facebook. Com tremendo orgulho do que está a fazer. Tal atitude merece reprovação de quem assiste ao vídeo? Pelo contrário. Soltam-se os comentários de apoio e admiração. Parece que está ali um Ghandi, um Churchill , um Luther King. Será? Não. É "apenas" um tipo a ameaçar outro. Um episódio que mereceria a reprovação generalizada se o assunto não fosse futebol.



O mais triste na cena protagonizada por Vítor Catão (o agressor) e César Boaventura (o agredido) é ler as reacções, com tanta ignorância e ódio, de todos aqueles que gostaram muito da atitude que o primeiro teve para com o segundo. Porquê? Porque são adeptos do mesmo clube de Catão. E porque Boaventura é adepto de um clube rival. Logo, está justificado. "Só se perdem as que caem no chão." "Se fosse comigo ainda era pior." "Onde estás que eu vou aí ter para ajudar à festa.



São estas palavras e atitudes que servem de combustível aos parasitas que continuam a andar à volta dos clubes grandes e dos seus presidentes para ver se lhes cai alguma coisa no bolso. Para que, através da grandeza destes clubes, possam ter os seus minutos de fama e protagonismo. E são também os responsáveis desses clubes, que insistem em dar conversa a estas figuras de intenções duvidosas e práticas rafeiras, os primeiros a desrespeitar as instituições que lideram.



Aqui fica um apelo: já que o futebol não consegue eliminar os seus cancros, e até os estimula, está na hora dessa limpeza vir de fora. Que venha do poder político, que venha do Ministério Público, que venha da Polícia Judiciária. E que venha de uma vez por todas. Sem medos, sem conluios, sem hesitações. Como é que alguém consegue explicar que um homem que se filma a agredir outro, e que admite essa agressão num canal de televisão, ainda não tenha sido detido? É preciso mais alguma coisa?



A ausência de uma acção por parte de quem tem a obrigação de tomá-la, também contribui, em larga escala, para o endeusamento que alguns fazem de atitudes tão rasteiras. E quando se chega ao ponto de aplaudir tiques de gangsterismo, como se fossem a coisa mais louvável do mundo, percebemos o quão doente está o futebol português. E a própria sociedade. O caminho não é este. Não pode ser este.





