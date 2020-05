Caro leitor, permita-me que hoje, excecionalmente, me dirija diretamente a si. No dia em que a edição que tem nas mãos chega às bancas, passam precisamente 16 anos desde que a sua SÁBADO foi publicada pela primeira vez. A contar dessa edição – que tinha José Mourinho, o "herói português" na capa – passaram mais 835 semanas cujo resultado está espelhado nestas páginas (esta é a 836ª). Foram 5.844 dias em que, graças a si, à sua preferência e confiança, a sua SÁBADO se assumiu não só como publicação de referência do País, mas também como a líder das revistas de informação geral. Acreditamos que isso se deve ao nosso ADN, que privilegia o exclusivo, a abordagem original dos mais diversos assuntos – da política à sociedade, do internacional ao desporto – e que não tem medo de arriscar. Sempre a pensar no leitor. É por isso que uso a expressão a sua SÁBADO: é para si que trabalhamos semanalmente, na revista, e diariamente, no site. Por isso, parabéns também a si. Espero que contemos muitos mais – juntos.Uma parte do nosso tempo é passado a pensar no que, em cada momento, poderá ser mais útil para si. Foi por isso, numa altura em que o País começa a reabrir e que muitos estão a tentar perceber como poderão passar o verão, que decidimos explicar-lhe como e onde poderá fazer férias em segurança em tempos de Covid-19. Uma reportagem assinada pela redatora principal Ana Taborda, com fotografias do subeditor Alexandre Azevedo, que lhe mostra 10 caminhos possíveis para um descanso seguro – e em Portugal – e como os vários hotéis e restaurantes do País se estão a preparar para enfrentar estes novos tempos.Boa semana e proteja-se – a si e aos outros.