PAN e BE elevam a um novo patamar a sua vertente proibicionista

No próximo dia 2 de Julho, PAN e BE levam à discussão no Parlamento a proibição das denominadas corridas de galgos. Da análise da exposição de motivos e das propostas do PAN e BE, fica-se incrédulo como se pode tentar legislar em Portugal com base em suposições e comparações com problemas de outros países, que não são comprovadamente os mesmos que se verificam em território nacional.





O PAN inicia a sua exposição de motivos com aquela que será, porventura, a única análise correcta da sua parte, ou seja, no caso particular dos animais que sejam detidos ou destinados a ser detidos "por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia", já está salvaguardada na lei a sua proteção e bem-estar, devido ao regime penal, introduzido pela Lei n.º 69/2014. Mas, PAN e BE tentam por vezes citar as leis já aprovadas pelo Parlamento Português no que diz respeito ao bem-estar animal, e ao mesmo tempo tentam passar uma imagem de que as mesmas não servem os seus propósitos, conforme lhes dá mais jeito ao seu belo prazer de imposição das suas ideologias proibicionistas. Parecem estes partidos ter dificuldade em lidar com as próprias leis que defendem e publicitam, porque quando lhes interessa não se identificarem com as mesmas, por elas não irem ao encontro daqueles que são os seus verdadeiros propósitos, então as mesmas já não são assim tão válidas. E isso, é por demais patente nas suas justificações apresentadas aos deputados.



Ou seja, ambos introduzem na Assembleia da República uma forma de legislar que se mostra como um atentado ético à forma como a democracia em Portugal deve ser defendida, em que temos o PAN e BE a tentar legislar com base em artigos jornalísticos, baseando-se em peças de revistas e jornais como factor de sustentação para a aprovação de leis proibicionistas. Pode-se então concluir que, com base na forma democrática com que estes partidos servem o povo Português, todas as peças jornalísticas de órgãos de comunicação social, válidas ou não, coerentes ou não, eticamente honestas ou não, com ou sem a análise cuidada do contraditório, passam a ser verdades absolutas mais do que suficientes para fundamentar projectos de lei na Assembleia da República Portuguesa.



Diz o PAN, que segundo o noticiado pela revista Visão, que no Reino Unido e na Irlanda as denominadas "corridas de galgos" constituem uma indústria milionária, e que em Espanha o grande problema são os 150 mil galgos que todos os anos são abandonados ou mortos. E de seguida, diz também o PAN, que as denominadas "corridas de galgos" são uma actividade que não está fortemente implementada em Portugal nem tão pouco que seja uma atividade tradicional.



É estranhamente irónico que o PAN tente justificar a proibição das corridas de galgos em Portugal com a justificação de que "esta nem sequer é uma atividade que se diga fortemente implementada em Portugal nem tão pouco que seja uma actividade tradicional". Pergunto-me até que ponto vai a "esquizofrenia" política do PAN, que para tentar fundamentar a proibição de uma atividade em Portugal, ponha completamente de rastos os argumentos que usa para tentar proibir outras atividades, como a tourada e a caça, indiscutivelmente implementadas e tradicionais em Portugal.



E desta forma de apresentar o tema fica-se com uma dúvida, pois de facto o PAN confirma que as corridas de galgos são uma atividade amadora em Portugal, e como tal, se o partido animalista tiver em atenção os diplomas legais que tanto defende, não se tratando de uma atividade com utilização de animais para fins comerciais ou outros fins legalmente previstos, pois as apostas em corridas de galgos não são permitidas em Portugal, esta atividade não constitui uma excepção ao regime sancionatório aos maus tratos aos animais de companhia, e como tal, os animais utilizados por esta atividade amadora estão sobre a alçada da legislação de bem-estar animal já existente para o efeito.



Com esta realidade, todos os maus exemplos citados pelo PAN e BE, citando duas peças jornalísticas, constituem isso mesmo: maus exemplos, condenáveis pela lei. Sendo a maioria baseados em exemplos estrangeiros, totalmente desfasados da realidade Portuguesa, ou em suposições de algo que alguns dos entrevistados citaram aos jornalistas, sem prova, sem investigação, sem uma análise séria, mas que mesmo assim, ao provarem-se esses maus exemplos, os mesmos devem ser alvo de investigação e de punição com base na lei vigente. Vir por este meio proibir uma atividade cujos animais já se encontram devidamente e proporcionalmente protegidos pela lei, é única e exclusivamente uma tentativa hipócrita de tentar impor ideologias pela lei. A tentativa de PAN e BE, ao quererem dar a entender que estes animais não estão protegidos por lei, levanta realmente a dúvida: se não sabem interpretar a lei, ou se o fazem propositadamente.



E a falta de fundamentação, ou a forma enviesada como o PAN a apresenta, está também bem patente com citação das falsas informações que são veiculadas por partidos congéneres, nomeadamente do nosso país vizinho, onde estudos recentes demonstraram inequivocamente a falsidade dos ataques impostos na sociedade e na comunicação social espanhola sobre o tema dos galgos em Espanha. Mas essas peças jornalísticas que evidenciam esses estudos já não são interessantes para o PAN e BE fundamentarem as suas propostas de uma forma honesta e ética.



E isso é bastante patente quando estes partidos parecem ter os seus motores de busca sobre notícias bastante limitados às suas ideologias animalistas, pois parece que lhes escaparam as notícias sobre o recente estudo efectuado pela Fundación Affinity relativo ao abandono de cães e gatos em Espanha, que conclui, entre muitos outros pormenores, que as ninhadas indesejadas são as principais responsáveis pelo abandono (o que contrapõe as ninhadas planeadas, estudadas e desejadas, da atividade que se visa agora proibir), os cães das zonas urbanas constituem perto de 87,3% dos abandonos (o que contrapõe a atividade de carácter mais rural que se visa agora proibir), e que fevereiro é o segundo mês do ano com menos abandonos (o que contrapõe, por exemplo, as tão divulgadas "fake news" de que no fim da época de caça os cães de caçadores são massivamente abandonados). O mesmo estudo confirma, de uma forma inequívoca que o número de cães abandonados em 2018 em Espanha é de 104.688 cães, o que comprova, de uma forma muito clara, que a exposição de motivos do PAN, que refere que anualmente são abandonados ou mortos 150.000 galgos em Espanha, é falsa! E que o PAN pretende legislar em Portugal, com comparações, que para além de desfasadas da realidade Portuguesa, são também mentiras usadas em benefício das suas políticas proibicionistas, onde parece que vale tudo para atingir os seus fins.



O estudo, de consulta pública, seria uma base ideal para uma proposta de algo similar a ser feito em Portugal, mas certamente iria deitar por terra muitos dos argumentos usados pelo PAN e BE. E isso não lhes interessa.



Na apresentação da sua exposição, diz o BE, e bem, que na reportagem do jornal Público se refere que algumas provas são fiscalizadas pela GNR e têm a presença de médicos veterinários e que algumas têm apoios ou patrocínios de câmaras e juntas de freguesia. Ou seja, ao contrário do PAN, que apenas achou interessante retirar das ditas peças jornalísticas as suposições sobre os maus tratos praticados em Portugal e dar ênfase a exemplos estrangeiros que em nada têm em comum com o que se faz em Portugal, o BE (provavelmente inadvertidamente) refere exatamente o que deve ser feito e fomentado, ou seja, a fiscalização e o cumprimento da lei vigente. O que nos deixa também a interrogação da razão de ser de estes dois partidos não tentarem fomentar o cumprimento da lei através de um Projecto de Resolução ao Governo, para que se criem as condições de fiscalização da lei em todos os eventos das denominadas "corridas de galgos", em vez da prepotência ideológica da tentativa de proibição baseada em suposições e falsidades. Seria talvez mais democrático e correcto, que ambos os partidos tivessem primeiro perguntado às entidades competentes que fiscalizaram esses eventos quais as conclusões e relatórios sobre o bem-estar animal dessas provas. Mas isso certamente, e com conhecimento de causa, seria totalmente antagónico às pretensões de PAN e BE.



Esta nova forma de legislar com base em artigos de jornais e revistas pode, no entanto, ter uma aplicação positiva, ou seja, se agarrarmos numa peça jornalística que diga que PAN e BE são anti-democráticos e extremistas, por estarem constantemente a tentar legislar proibições, será fundamento mais do que credível para que algum deputado no Parlamento apresente um projecto de lei para proibir estes partidos de tanto tentarem proibir? Fica a ideia!

É, portanto, uma tentativa, pura e dura, de tentar legislar com base em ideologias. Se não, vejamos: