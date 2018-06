Pais que investem

Mostramos famílias que não ocupam o tempo dos filhos apenas por ocupar: é porque as suas escolhas obedecem a propósitos bem definidos - incluindo mudar de cidade e arranjar uma casa ao pé da escola

O ponto de partida para o trabalho de Marta Martins Silva que faz a nossa capa foi olhar para a educação como investimento. Só que a jornalista decidiu procurar famílias com uma visão muito clara daquilo que queriam para os filhos. Visão clara? Explica Marta Martins Silva: "Objectivos bem definidos e fundamentados para os filhos: fazê-los aprender as línguas que lhes permitirão trabalhar em qualquer país do mundo; proporcionar-lhes desde cedo todo o tipo de formações, para que saibam tanto de informática como de matemática." A nossa reportagem mostra famílias que não ocupam o tempo dos filhos por ocupar: é porque as suas escolhas obedecem a objectivos bem definidos - e isto inclui mudar de cidade e arranjar uma casa ao pé da escola. Leia a reportagem a partir da pág. 36 e veja, num trabalho da jornalista Sara Capelo, quanto custa educar um filho em Portugal. Uma ressalva: os valores que usamos respeitam aos estabelecimentos no topo dos rankings, mas no privado eles variam por muitas razões: da localização ao tipo de escola ou à forma (mensal ou anual) como são pagos os manuais escolares.



Uma coincidência - e silêncio

A investigação da jornalista Lucília Galha sobre os pagamentos das companhias de seguros na área da saúde que publicamos a partir da pág. 46 teve uma coincidência - e provavelmente foi mesmo isso: uma coincidência entre os timings da acção do Governo e o pedido de esclarecimento que enviámos. Concretamente: a 15 de Maio, a SÁBADO enviou ao gabinete do ministro da Saúde um pedido de esclarecimento para saber o que estava ou ia ser feito para resolver uma situação de que o executivo tinha conhecimento desde Julho de 2016. No dia 18 recebemos uma resposta indicando que tinham sido emitidas, finalmente, a 3 de Maio, as normas para a portaria que regula a lacuna legislativa de que falámos. Foi mesmo a única resposta que a jornalista obteve, diga-se. Tudo o que quis saber a seguir (quanto tempo demorará o processo de adaptação dos softwares de receitas?; vai o Serviço Nacional de Saúde ser ressarcido de encargos pagos indevidamente?) ficaram no imediato sem resposta.



Uma foto com 30 anos

Antes de ir entrevistar o actor Ricardo Carriço, a editora Sónia Bento andou à procura nos seus arquivos e encontrou uma curiosidade: uma fotografia de um editorial de moda publicada numa edição da revista Élan de 1989. Nesse tempo, Carriço era modelo e aparecia nas revistas em publicidade, nas páginas de festas ou de moda. Quando viu a relíquia, ficou surpreendido e pediu uma cópia. Explicou que, com tantas mudanças de casa por que passou, guardou muito poucas coisas dessa época. Só as peças de teatro estão gravadas. A jornalista enviou-lhe a foto por sms e dias depois Ricardo Carriço publicou-a no Instagram. Leia a partir da pág. 72 uma rara entrevista de vida com um actor avesso a expor a sua vida.