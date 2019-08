Falta de médicos, urgências em rutura, maternidades que encerram. As (más) notícias relacionadas com o setor da saúde não param de surgir - como a que abre a secção de sociedade dadesta semana. A jornalista Lucília Galha descobriu que em várias unidades de saúde do País há médicos a pagar para trabalhar. Sim, leu bem. Sem os materiais de trabalho necessários, os clínicos são obrigados a pagar do próprio bolso não só estetoscópios ou medidores de tensão arterial, mas também cadeiras, aquecedores, prateleiras e detergentes. Algumas destas faltas de material são graves e recorrentes - na Unidade de Saúde Familiar Sol Nascente, em Albufeira, os funcionários contribuíram com 100 euros cada -, mas as várias Administrações Regionais de Saúde (que têm o poder de as resolver) responderam àque não têm conhecimento de nenhuma situação do género ou de profissionais de saúde que tenham comprado material do seu próprio bolso. Depois de lerem os relatos desta edição, os responsáveis já não poderão alegar ignorância.Em Vila Real de Santo António, terra de infância de Mário Centeno, corre um mito sobre o ministro das Finanças: de que terá sido um fantástico jogador de andebol. Até a presidente da câmara local, que era sua amiga de infância, disse ao repórter André Rito que uma das coisas de que se lembrava era de Mário Centeno ser um grande jogador da modalidade. Para confirmar a história, o jornalista contactou um ex-treinador de uma antiga associação local e no dia seguinte encontrou-se com ele. Durante a conversa, o treinador ligou para um conhecido, "Quinito", que por sinal era primo de um técnico do gabinete do ministro. Após vários contactos, foi o próprio Mário Centeno que ao telefone confirmou: "Eu nunca joguei andebol."A casa do general Amadeu Garcia dos Santos só podia ser de um militar: tem em exibição várias espadas, pistolas, armas de coleção e até uma metralhadora kalashnikov - sem carregador instalado, mas com uma bala na câmara, garantiu com um sorriso à editora executiva Maria Henrique Espada. Quando chegou à altura das fotografias, o general lá aceitou posar a custo para o repórter fotográfico Pedro Catarino com uma espada na mão. Mas não pegou na espada de Toledo, que está pendurada numa parede. "Ia parecer que me estava a armar", explicou. É que essa espada é atribuída ao melhor aluno da Academia Militar do seu ano. E o homem que esteve no 25 de Abril e no 25 de Novembro repetiu várias vezes ao longo da entrevista que o que mais detesta é gente com falta de modéstia.Boa semana.