A morte da filha do ex-treinador da Selecção Espanhola de Futebol, Luis Enrique, aos nove anos de idade e vítima de um tumor ósseo, ocorreu na semana passada. A notícia foi dada de forma sóbria e discreta. Sem especulações e sem qualquer aproveitamento da dor, do desespero e da impotência da família.





Tratando-se de um drama familiar que envolve uma figura de relevo do futebol, conhecida internacionalmente e, como é próprio deste mundo, amada por muitos e odiada por muitos outros, não deixou de surpreender que tal falecimento não tivesse sido rodeado do mediatismo e do espectáculo público a que a comunicação social já nos habituou.Pouco depois surgiu a notícia de que a criança sofria da doença grave que a vitimou pelo menos desde Março do corrente ano, altura em que o pai se terá ausentado de um jogo importante disputado pela Selecção Espanhola e pouco antes de renunciar ao cargo de treinador.

Desde essa altura que a generalidade dos jornalistas espanhóis conhecia tais factos. Não os revelaram, optando antes por fazer um pacto de silêncio e respeitar a privacidade da família, permitindo deste modo que esta concentrasse a sua força e energia no drama que a atingiu e pudesse viver tão tranquilamente quanto a situação o permitia e longe dos olhares do mundo os últimos meses de vida da criança, filha e irmã que, certamente, foi o centro do seu mundo.



E, ao longo de cinco meses, manteve-se esse pacto de silêncio. Isto num mundo em que, cada vez mais, tudo vale para atingir as melhores audiências.



Estiveram bem, muito bem os jornalistas espanhóis. Mostraram respeito pela dor alheia e pela privacidade de uma família em sofrimento. No seu silêncio, exibiram a sua dignidade e disseram que a ética ainda pode prevalecer. Sensibilizaram!



Porém, por cá, há mais de uma semana que a luta pela vida de um jovem actor ocupa os meios de comunicação social. Tudo vale! Directos em frente ao hospital, descrições completas e repletas de todo o tipo de pormenores sobre o que – supostamente – aconteceu e como, informações clínicas e relatos infindáveis sobre tudo o que rodeia o caso. Diagnósticos e futurologia sobre as lesões sucedem-se a um ritmo vertiginoso e impossível de acompanhar.

Não há nada que não seja dito. As incertezas já foram convertidas em certezas e todos são especialistas em qualquer coisa que, ainda que ao de leve, possa ser relacionado com o caso.



A reserva da vida privada é totalmente ignorada. De que serve a protecção de dados quando somos informados sobre a (suposta) situação clínica de uma pessoa concreta pelos jornalistas?



A este jovem, à sua família e amigos, não basta a tragédia pessoal que atravessam, que certamente lhes causa uma dor e sofrimento inimagináveis. Têm também que lidar com a intromissão de terceiros nas suas vidas e com a especulação sobre essa mesma tragédia.



Para quando, também por cá, um pacto de silêncio sobre estas questões?