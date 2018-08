Os visionários

1

"Mário Soares é o maior político da nossa democracia, a grande referência da nossa história contemporânea, o visionário que nos integrou no projecto europeu, o defensor da Liberdade, o inconformidade… que esteve sempre à frente do seu tempo" (Edite Estrela); "Mário Soares nunca deixou de ser quem é. É um dos grandes líderes mundiais do século XX. Um visionário político" (Jornal de Notícias); "Como retratar quem andou sempre à frente do seu tempo, mesmo quando estava completamente sozinho na sua razão?" (Teresa de Sousa, Público, sobre Mário Soares); "Soares mostrou-se sempre à frente do seu tempo" (Joaquim Vieira); Mário Soares foi "um grande político, um grande homem e um grande português que viu o tempo à frente do seu tempo" (Rocha Vieira); Azeredo Perdigão "foi o arquitecto, o engenheiro e o visionário da Fundação Gulbenkian" (Augusto Santos Silva); Américo Amorim "foi um visionário. Via mais longe que os outros; via antes dos outros; e via onde os outros não viam. Por isso, foi mais longe que os outros" (Luís Marques Mendes); "Américo Amorim atravessou, com a sua carreira empresarial, mais de meio século de vida portuguesa. Empreendedor, determinado, persistente e, muitas vezes, visionário" (Marcelo Rebelo de Sousa); "Pela verticalidade ímpar do seu carácter, pela integridade absoluta da sua independência, pelo seu pioneirismo e espírito visionário na defesa do Ambiente e da qualidade de vida, o arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles conquistou o apreço de todos os Portugueses e tornou-se uma figura de referência nacional" (Marcelo Rebelo de Sousa); "O tempo veio dar-lhe razão, como sucede a todos os grandes visionários" (Marcelo Rebelo de Sousa sobre o engenheiro Correia da Cunha); "Devemos a Júlio Pomar a abertura de Portugal ao mundo e a entrada do mundo em Portugal, desde logo durante a ditadura. Não apenas como pintor, desenhador, mas como grande personalidade da cultura. Nesse sentido, ele esteve sempre à frente do seu tempo" (Marcelo Rebelo de Sousa); "Humberto Delgado era um visionário de uma liberdade absoluta" (Marcelo Rebelo de Sousa). Diogo Vasconcelos era "um homem genial, um pioneiro, um visionário com uma capacidade criativa notável" (Cavaco Silva); "Leonor Beleza fez um discurso de elogio a Cavaco Silva, descrevendo-o como um líder visionário e reformista que nunca dependeu da política" (TVI 24); "Esta Fundação tem sabido honrar a memória do seu fundador, demonstrando estar à altura do sonho visionário de António Champalimaud" (Cavaco Silva); António Champalimaud era "obstinado e disciplinado. Altivo e brusco. Corajoso e audaz. Duro e generoso. Criador e solitário. Espartano e gladiador. Inovador e aspiracional. Percursor e frontal.Caluniado e absolvido. Nacional, internacional e global. Patriota, africanista e europeu. Tão autoritário como liberal. Tão realista como visionário" (Paulo Portas, TVI 24); "Empresário visionário de ambição sem limites" (António da Câmara Pestana sobre António Champalimaud); "Quero prestar homenagem ao grande cientista, ao visionário que em 1990 publicou uma obra fundamental O Manifesto para a Ciência em Portugal" (António Costa sobre Mariano Gago); Mariano Gago "foi um visionário, que mudou a relação dos portugueses com a ciência" (Cristina Veiga Pires, directora do Centro de Ciência Viva do Algarve); "José Mariano Gago não foi apenas um grande cientista, foi também um aluno brilhante ao mesmo tempo que integrava a resistência ao Estado Novo e foi desde muito jovem um político visionário" (Miguel Cabrita, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas); "os deputados sociais-democratas querem distinguir 'os serviços notáveis' e a forma com o antigo presidente do governo madeirense [Alberto João Jardim] transformou a região, como se dedicou à causa pública e colocou sempre como prioridade 'a defesa dos interesses' da Madeira. Foi um 'visionário' que construiu estradas, escolas, centros de saúde e recebeu durante 37 anos apoio dos madeirenses em sucessivas vitórias eleitorais" (Diário de Notícias da Madeira); "Mas o professor Adriano Moreira, que é um visionário, pensou numa forma de abrir a academia e o seu saber aos de fora, numa perspectiva de dever de cidadania, de se colocar ao serviço da comunidade" (Maria Salomé Pais, presidente da Academia das Ciências); João Lobo Antunes foi "um humanista, mas também um visionário" (Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde); Raul Rosado Fernandes "foi, seguramente, um homem à frente do seu tempo" (comunicado da CAP, Confederação dos Agricultores Portugueses); "Moniz Pereira foi um homem à frente do seu tempo" (Fernando Mamede, depoimento para o Público); "Francisco Sá Carneiro, um homem à frente do seu tempo" (João Miranda, blogue Blasfémias); "Não há ninguém que possa ultrapassar Marcelo Rebelo de Sousa. Ele está sempre à frente do próprio tempo" (Luís Menezes Leitão, blogue Delito de Opinião); "Madalena Iglésias, que morreu hoje aos 78 anos, afirmou em 2008 à agência Lusa que esteve à frente do seu tempo" (Correio da Manhã); "uma escritora de raça, dotada de excepcionais qualidades visionárias" (Teixeira de Pascoaes sobre Agustina Bessa-Luís); "Manoel de Oliveira é um visionário" (Agustina Bessa-Luís); "O título famoso, como sabemos, é A Sibila, título profético no qual Agustina Bessa-Luís profetiza o seu próprio destino e a sua vocação de vidente e visionária" (Eduardo Lourenço); "foi artista e cidadão, poeta e porta-voz, visionário e indignado" (António Mega Ferreira sobre António Tabucchi); "Um visionário do jornalismo, chamado Carlos Cáceres Monteiro" (Pedro Rolo Duarte); Emídio Rangel foi "o visionário que fez o 25 de Abril do jornalismo na rádio e na TV" (título do Público, na morte de Rangel); "[A morte de Manuel Reis] deixa-nos um vazio profundo. Foi um visionário extraordinário, como há poucos" (Ana Salazar); "Visionário, em finais da década, Fernando Guedes lançou as bases da Editorial Verbo" (Dinis de Abreu); "Visionário, empresário que criou as bases de uma das principais multinacionais portuguesas, guru de marcas icónicas como o Barca Velha, Fernando Guedes morreu ontem, aos 87 anos" (Manuel Carvalho, Público); "Luís Pato é um visionário que muito antes de outros nomes igualmente sonantes da enologia nacional soube perceber o que de diferente se fazia no mundo adaptando-o à realidade nacional sempre tão particular" (Rui Falcão, Público); "O autor do livro Lúcio Feteira, A História Desconhecida, o jornalista Miguel Carvalho, não tem dúvidas: o milionário português era um homem visionário" (Lusa); "Durante as várias horas durante as quais prestou declarações aos juízes, o procurador Orlando Figueira não resistiu a auto-elogiar-se. Em causa está o facto de, em 2011, ter arquivado processos em que era suspeito o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente. Só no ano passado a legislação portuguesa passou a proibir este tipo de sociedades. 'Em 2011 eu já antevia que isso ia acontecer. Passe a imodéstia, sou um visionário!', observou o procurador" (Público).