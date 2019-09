Mais crónicas

Marega, o MVP 31-08-2019 O clássico Benfica-FC Porto mexe com os comentadores mexicanos da ESPN, em delírio com a invencibilidade do Famalicão

Os vícios e as virtudes 31-08-2019 Depois de elogiar a maturidade dos comunistas (Costa sabe que o eleitorado comunista não vota no PS), o primeiro-ministro reduziu o Bloco a um fenómeno de circo (mediático) que põe em causa a estabilidade do Governo. Oportunismo?

A mulher que não existia 30-08-2019 Com sotaque carioca, cabelo doido, lábios de batom e um humor que para mim era lei, ela dizia coisas que eu nunca ouvira

Do oásis à aldeia de Astérix 29-08-2019 Costa quer que lhe entreguemos não apenas o voto mas a alma. A História recente já nos ensinou como esse tipo de relação com a política faz mal à saúde. É mais avisado colocar exigência, escrutínio e insubmissão.

Escolas para onde apetece ir 28-08-2019 Não deve haver alunos que prefiram trocar as férias pelas aulas, mas para estas escolas os seus filhos vão com outro ânimo: afinal, há disciplinas como robótica, hipismo, ensino bilingue ou Erasmus para crianças com apenas 13 ou 14 anos.

Costa da Caparica: de Pina Manique a Mário Domingues 28-08-2019 Numa noite de Janeiro de 1777, cumprindo as ordens do Marquês de Pombal, o desembargador Pina Manique e 300 soldados cercaram e atacaram a Trafaria, incendiando as habitações e prendendo os que lograram sobreviver

You’re a loser, baby 27-08-2019 As pessoas belas, sociáveis e com objectivos na vida são incapazes de compreender que o ócio é a pausa natural para refrescos na longa corrida de estar vivo. O ócio só é útil se for inútil

A mulher que me leva ao fim mundo 26-08-2019 "Não era a primeira vez que me acontecia algo assim, mas, com este dramatismo, tinha atingido todo um outro nível. A opção de não fazer tudo em marcha-atrás parecia agora claramente errada."

Com passo de espera 25-08-2019 Entre a pós-greve e a pré-eleição, entre um quase desastre e um cataclismo em potência (depende do inquirido), há tempo para quê? Se calhar para pensar que, na História de Portugal, e sobretudo nas suas histórias, nada surgiu por acaso, nem nada foi certo para sempre. Predestinação? Não, vontade

Coisas da última greve a sério em Portugal (pelo menos por alguns anos) 25-08-2019 Quando quiserem, admitindo que o venham a querer, fazer uma greve a sério, aquilo que permitiram e com que colaboraram nestes dias vai-lhes aparecer à porta como um fantasma de traição

FC Porto é rei 24-08-2019 Nos clássicos da nova Luz, o FC Porto manda, com seis vitórias, seis empates, quatro derrotas e 16-15 em golos.

Masoquismos 24-08-2019 Pardal Henriques foi ao tapete. Será que ele achava que poderia ser de outra forma? Que o Governo, mesmo com o seu historial de incompetência, deixaria que um só homem, liderando um punhado de homens, pusesse em causa uma vitória eleitoral a 50 dias da meta?

O Alentejo à venda 23-08-2019 Os buracos na estrada não nos incomodavam – as melhores estradas da nossa vida raramente são feitas de alcatrão, não?

Três notas de Agosto 22-08-2019 O Partido Socialista e António Costa saem deste conflito laboral em condições de vencer as próximas eleições com maioria absoluta. Mas os direitos agora relativizados, nomeadamente a lei da greve, não vão gozar de boa saúde

O Algarve de costa a costa 21-08-2019 Mesmo no pico do verão, ainda há segredos bem guardados no Algarve, como pode ver no especial de 14 páginas que lhe apresentamos. Conheça ainda as histórias mais surpreendentes do empresário Alexandre Soares dos Santos, o dono do Pingo Doce