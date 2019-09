ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

OUVI COM PRAZER o debate radiofónico entre António Costa e Rui Rio. Prazer perverso, entenda-se, sobretudo quando ambos desataram a abrir as respectivas gabardinas para mostrarem que "o meu Centeno é maior do que o teu". Felizmente, a rádio poupou-nos às imagens. Não nos poupou à substância do debate.Sim, em teoria, é bom sinal ter os dois principais partidos da democracia lusa a levarem as contas públicas com seriedade. Ao contrário do que dizia o dr. Sampaio, que tem sido inexplicavelmente canonizado por estes dias, parece que não há grande vida para lá do défice. Que o diga o PS, cuja conversão recente aos rigores orçamentais é um dos grandes milagres na história do regime.