Com esta crónica, chegam ao fim 14 anos de escrita semanal na SÁBADO, sendo quatro de edição de Parece que foi ontem, 200 evocações de pequenos episódios, boa parte deles – como é o caso do último, aqui ao lado – tendo-me como discreto protagonista.



Mantive reserva sobre os derradeiros 15 anos, pus de lado histórias antigas de menor dignidade, evitei recordações tristes e tentei não ser injusto. Optei por citar pessoas pela positiva e por não me entregar a acertos de contas. O que fiz de errado não pode, infelizmente, ser corrigido, e sei que fui muitas vezes condicionado pelo tempo e pelas circunstâncias. Daí que não alimente ódios, nem tenha pedras no sapato.



Mas esta despedida não será a definitiva na comunicação social, pois seguirei ligado à Cofina e aos habituais textos de opinião no Correio da Manhã e no Record. Só por mais um tempo, pois pedi a compreensão do Octávio Ribeiro para que possa reformar-me de vez – dando lugar a cabecinhas mais frescas e mais brilhantes – na posse das minhas capacidades e não quando começar a escrever pataratices. E de volta e meia já dou com algumas...



A frase é de autor anónimo, mas própria para final de ciclo: não digo adeus, agradeço-vos apenas por terem feito parte da minha vida. E continuem a ler a SÁBADO, que surgirá, para a semana, renovada e mais forte! Foi um prazer, leitor.

Nos anos 80, as discotecas investiam muito na animação, tentando captar clientes e mantê-los. E não havendo TV privada, jornais e revistas eram essenciais na promoção dos eventos, particularmente aqueles títulos, poucos, que escalavam jornalistas para cobrir o social – a informação dita cor de rosa, então já próspera na imprensa espanhola, tinha por cá na Nova Gente, semanal, e na Élan, mensal, os veículos mais interessados no fenómeno.Um dos profissionais que se destacavam no sector era Luís Fernandes, o relações-públicas – hoje seria diretor de marketing... – do Cotton Club, que funcionava numa cave lisboeta, perto da Avenida de Roma. Uma das festas que o Luís organizava era a da atribuição de prémios aos Mais Charmosos da capital, grau com que fui anualmente distinguido, por certo como retribuição pela divulgação da cerimónia. A invocação de múltiplos afazeres poupou-me, até que não pude desculpar-me mais e, em 1990, recebi o troféu, que guardo com algum receio que em casa alguém o descubra.Não me senti só, pois Isaltino Morais, Manuela Sousa Rama, Lili Caneças, Sousa Cintra, Lena Coelho, Cristina Arvelos, as já desaparecidas Teresa Sachetti e Fátima Raposo, e Ricardo Tavares – sim, o atual coordenador-geral de Meios da Cofina, ah, pois é! – foram também apanhados no radar do charme. Parece que foi ontem? Não, o tempo passou mesmo, hoje não haveria quem ousasse.