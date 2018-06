Os spoilers da vida real

Para nos chamar à terra, ele rezava baixinho. Nós fingíamos que não ouvíamos - sobretudo eu e ela, embrenhadas em ditos e não ditos, encontros e despedidas, casamentos, divórcios, partos e operações - tantas operações. No vaivém de temporadas, destratando as recentes para homenagear as antigas, ficámos saudosas.

Terá sido quando arriscámos falar do elenco como se ele fosse nosso amigo que ele começou a bater o pé. Primeiro leve, nervoso, atirando um "vocês sabem que aquilo é uma série", depois a saltar da cadeira, chutando "porque aquilo é uma série…", por fim libertando o grito preso na garganta de "aquilo é uma série!".



Foi então assim que uma hora depois de termos amolecido com memórias de amigos que nunca tivemos, o nosso amigo nos deu o maior dos spoilers: "Eles são actores, aquilo é uma série, eles não deixaram de ser vossos amigos, foi o contrato que acabou. Porque aquilo é uma série." Percebemos todos: já não há amigos como antigamente.

Ele tinha chegado a meio do jogo, a meio dos caracóis, quando as cervejas já iam a meio e as risadas já eram meio inconsequentes. Derramando sarcasmo, perguntou se íamos mesmo ver o jogo nas 14 polegadas de ecrã que a minha casa oferecia. Vinha tarde: as encomendas de projectores, impossíveis porque imaginárias, já tinham sido feitas. Respondi-lhe o possível: o convite não era para "vir ver" mas "viver" a partida. Uma partida.Não demorámos muito a desistir do jogo. Temos 30 para 40 anos - a nossa nostalgia ver-se-ia num ecocardiograma se fôssemos de consultar médicos - e em menos de nada começámos a lançar perguntas para queijinho. Era o jogo do "lembram-se?" à desgarrada, afagado por uma ideia de pertença que o álcool e o YouTube ajudam a cimentar.Ousados, passámos a memórias mais recentes: uma série que quase todos tínhamos em comum. De um canto da sala, ela atirava cenas, do outro ele respondia com erros de raccord da memória dela. A discussão ficou alegre, todos entrámos na roda - que capoeira.