Os sonhos são feitos disto

Há algo neste Ajax que nos faz entrar em contacto com o lado mais puro e bonito do futebol. É um conjunto que emociona, que encanta e que nos faz vibrar e desejar que tudo lhes corra bem. Torna-se difícil não gostar deles. Pela juventude, claro, mas também pela coragem e alegria que demonstram em cada momento do jogo. Sempre recheados de personalidade e irreverência. Estamos a ver uma equipa, com uma média de idades a rondar os 23 anos, que chega a Madrid e impõe o seu futebol frente aos tricampeões da Champions. Depois, perante uma Juventus estratosférica, e muito superior ao actual Real, faz o mesmo em Itália. Cristiano Ronaldo bem tentou. E não terá sido por ele. Mas a diferença foi grande. Muito grande.

Já dizia o personagem principal do filme V de Vendetta que as ideias são à prova de bala. E por trás destes miúdos, com a cara cheia de acne e a barba a começar a nascer, há um conceito de futebol que é posto em prática do primeiro ao último minuto, seja qual for o adversário. Acima de tudo, impera um respeito por esse lado histórico do Ajax. Por esse "Futebol Total" implementado por Rinus Michels ainda na década de 70 e que valeu ao clube holandês o seu grande período no futebol europeu.

Johan Cruyff era o maior intérprete deste estilo dentro do campo. E jamais o abandonou quando passou a treinador. Dizia ele que "jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que há". E isso requer muito trabalho e anos de fidelização a um modelo de jogo. Porque existem muitas formas de ganhar e ter sucesso, mas o Ajax acredita nesta e não a abandona. Mesmo nos períodos em que os resultados não são os melhores. Tal e qual como o Barcelona que viveu entre Cruyff e Guardiola.

Nada disto nasce do acaso e do momento. Tem décadas. O que vemos fazer a formação orientada por Erik ten Hag, começou com Michels, passou para Cruyff e continuou com Louis Van Gaal e a sua geração fantástica que venceu a Champions de 1994/95. O tal baby Ajax capaz de derrotar o todo-poderoso Milan na final. Com um golo de Kluivert, que tinha apenas 18 anos, e saltou do banco para se tornar no mais jovem jogador de sempre a marcar numa final europeia.

Agora, nesta nova versão, o central De Ligt, de 19 anos, também se tornou o capitão mais novo a garantir presença numa meia-final da Champios. Após a vitória frente à Juventus, o próprio lembrou que ainda não era nascido na última vez que tal aconteceu. E aqui fica uma curiosidade: foi em 1996/97. O Ajax carimbou esse passaporte para as "meias" em pleno Vicente Calderón, frente ao Atlético de Madrid, com um golo magistral do português Dani.

De Ligt ainda não andava por cá. Como alguns dos seus actuais companheiros de equipa. Mas essa ideia do Ajax, da qual ele agora faz parte, já existe há muito tempo. E faz sonhar e vibrar todos os adeptos do bom futebol. Desculpa, Ronaldo. Desta vez dei por mim a celebrar golos contra a tua equipa. Mas este Ajax é irresistível. Simples, mas irresistível. Cruyff tinha mesmo razão.