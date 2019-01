Os Reis e as Rainhas do gado

Mais de 10.000 cidadãos assinaram a petição “Pela Abolição do Transporte de Animais Vivos para Países fora da União Europeia”, uma iniciativa promovida pela PATAV, Plataforma Anti-Transporte de Animais Vivos, e o Parlamento – por muito que CDS, PCP, PS e PSD não o quisessem – teve de voltar a debater este assunto.

Apesar de toda a contestação, o nosso país continua a fomentar a exportação de animais vivos para países terceiros em condições que estão longe de ser as mínimas aceitáveis Em 2015 exportámos 10 000 animais, no ano de 2017 foram já mais de 150 000. Há viagens que duram em média 9 dias. Os maus tratos sucedem-se e as denúncias também. Várias Organizações Não Governamentais alertam para o facto de estes animais serem sujeitos a atos violentos, nomeadamente utilização de bastão elétrico, sem intervalo, no mesmo animal, pontapés e descarregamento sem cumprimento das leis. Para além das viagens, o carregamento dos animais pode demorar, em média, doze dias, tendo-se já verificado um aumento deste período temporal em algumas viagens. As imagens estão disponíveis, só não vê quem não quer.

Na preparação da discussão das propostas do PAN para a regulamentação do transporte marítimo de animais vivos, os deputados do PS, PSD e PCP, recusaram ouvir os pequenos produtores na Comissão da Agricultura, os mesmos que concordam com o PAN na medida em que nada justifica a inflição de qualquer sofrimento desnecessário a um animal. Parece que, para estes partidos, estes produtores não merecem ter voz- Reforço então o que temos já vindo a dizer: estes deputados nada mais são neste debate que os comissários políticos dos Reis do Gado, a quem apenas interessa a vantagem económica, mesmo que a obtenção de lucro seja feita à custa do sofrimento animal. Por consequência, da esquerda à direita, a regulamentação de transporte de animais vivos sofreu um chumbo redondo. Ao contrário da vontade cívica imperou a vontade dos Reis e das Rainhas do gado em Portugal.

Assim se vê a realidade nacional no que toca às políticas de proteção e bem-estar animal. E este problema ultrapassa até o domínio nacional. Há mais países subjugados pelos interesses económicos na União Europeia.

É por isso que, na expectativa de eleger pelo menos um representante no Parlamento Europeu, o PAN trabalhará para garantir o fim do transporte de animais vivos para fora da União Europeia, pelo desnecessário sofrimento causado a estes animais, com uma moratória não superior a 5 anos para o sector se adaptar. Cerca de 3 milhões de animais de pecuária são transportados para fora da UE em fracas condições de bem-estar, nomeadamente para o norte de África e para o Médio Oriente, e existem ainda casos de transporte para países asiáticos, especificamente Singapura. O Regulamento (CE) n.º 1/2005 do Conselho apresenta normas que garantem algum bem-estar animal, mas estes têm-se mostrado insuficientes para estancar o crescimento das exportações de animais vivos para fora da União Europeia.

Nesta matéria, somos peremptórios: não há fins económicos que justifiquem esta violência. Transportar Animais Vivos? Sim, para a esfera da dignidade.