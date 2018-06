Os primeiros escaldões

A idade mudou-nos: as férias agora são sempre curtas e em vez de usarmos uma toalha ao ombro, chegamos à praia carregados de cadeiras, chapéus-de-sol, protectores factor 50 e preocupações. No último fim-de-semana, com o embalo de 30 graus à sombra, voltei aos anos 90. Uma amiga, entendendo a mensagem por aí veiculada de que o Verão tinha finalmente chegado a Portugal, fez-se à beira-mar. No final do dia, depois de um relato feliz de um sol crescente, sentiu um calor subir-lhe à cabeça. Baixando as calças, ali estava ele: o primeiro escaldão (pernas, para que as queremos). Pensei para mim, que fiquei pela esplanada: "Meninos, não se esqueçam de pôr protector."

Os primeiros dias de férias, do portão do parque de campismo ouvíamos sempre o mesmo recado: "Meninos, não se esqueçam de pôr protector." Como estávamos mais para índios do que para cowboys, fazíamos que sim, mas íamos para a praia desarmados. De peito feito, enfrentávamos o sol dos anos 90 a cantar "há mar e mar", enquanto torrávamos as costas entre mergulhos, torneios de raquetes, sonos soltos e bolas-de-berlim com creme.No final do primeiro assalto, sentíamos o sol e o sal e voltávamos soltos e aos saltos para o jantar. Naquela praia do Oeste, onde as noites eram frias como o mar, os primeiros dias de férias só serviam para habituarmos o corpo às mudanças de temperatura. Assim, se de dia andávamos quase nus, à noite cobríamos quase tudo. Membros de um imaginário gangue de pés pretos, sentíamos que as férias grandes eram enormes.Morenos até ao ADN, passávamos aqueles dias protegidos, mas pouco. Havia sempre uma manhã em que a pele pedia mais (queria andar de bochechas e nariz rosados, para passear um ar saudável - eram os anos 90). As pernas obedeciam e nós fazíamo-nos à estrada - de uma ponta da praia à ponta da outra praia eram três quilómetros de areia e uma maré baixa que se fazia alta, deixando os nossos pais com água até ao pescoço de aflição. Era sempre nesse dia: pela hora do almoço já a nossa pele estalava. Era o dia do primeiro escaldão.