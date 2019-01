Mais crónicas

Pós-verdade e a quase verdade 17-01-2019 Se a era Trump inaugurou a tendência para os “factos alternativos”, o Governo de António Costa tem sido muito criativo nos “quase factos”: ora se anuncia que o Infarmed vai para o Porto e depois já não vai, ora se mostra um novo aeroporto que pode nem sair do papel

Os novos e os velhos barões do PSD 17-01-2019 Os novos e os velhos barões do PSD é que são os protagonistas da guerra que está a dilacerar o PSD. Muito mais do que Rui Rio ou Luís Montenegro. De um lado e do outro. A pureza originária e ideológica há muito que morreu

Curiosidade e persistência 16-01-2019 Esta semana contamos-lhe como Luís Montenegro foi constituído arguido por falsificação, revelamos um pouco da vida dos filhos de D. Duarte e começamos a publicar o melhor jornalismo de viagens do mundo

Psique social portuguesa 16-01-2019 Se tentássemos criar um país em laboratório, como Portugal, não daria certo. Todas as histórias da História de Portugal são, no fundo, improváveis, dão-nos elementos suficientes para saber que a gaiola em que vivemos não é um país, é um sonho e um mito.

A liberdade de expressão do Mário 15-01-2019 Em nome da tolerância, temos o direito - e, em alguns casos, o dever - de não tolerar os intolerantes. Impedir a banalização do ódio não é sinónimo de ameaça à liberdade de expressão. É apenas ser civilizado

A Mentira – a amante que (quase) ninguém dispensa 14-01-2019 Todos os dias pintavam aquela parede. Pai e irmão construíam uma mentira diária. Há mentiras que são boas, que são provas de amor.

Uma lição dura para os professores 14-01-2019 É improvável que Costa dê aos professores o que eles reivindicam. Este revés é parte da fatura duradoura da crise, que ainda pesa sobre o Estado. E é, ironicamente para os professores, a contrapartida da força do seu lóbi e da resistência dos seus representantes à mudança na carreira

Pela nova Europa fora 13-01-2019 Resolvi colocar a mochila às costas e revisitar os sítios onde se diz estar em construção uma Nova Europa: populista, nacionalista, alérgica à imigração descontrolada e às reguadas de Bruxelas. Eis um relato impressionista do que vi, ouvi e senti. Já não se pode ignorar aquela realidade com um simples resmungo

Bastou sair um treinador para deixar de haver os restos de jornalismo que ainda havia 13-01-2019 A exclusão social, que nem sempre é económica, alia-se a uma nova forma de exclusão psicológica, acentuada pela crescente solidão tecnológica, e o resultado é o aumento do nível da zanga por baixo da manta da fraca civilidade que já temos

Leixões versus FC Porto, um must 12-01-2019 Há Taça da boa em Matosinhos, na terça-feira, dia 15, com o confronto dos rivais nortenhos.

As dignidades do Estado 12-01-2019 Um dia ainda recordaremos com saudade estes telefonemas inusitados de Marcelo para Cristina. Arrisco até uma data para essa nostalgia: o momento em que for Cristina Ferreira a ocupar o Palácio de Belém e, quem sabe, a acumular o cargo com um talk show na Sala das Bicas. Já faltou mais

A Ministra da Cultura e a Biblioteca Nacional de Portugal 11-01-2019 "As instituições culturais do Estado não podem cair em mãos indignas deles, nem podem ficar à mercê de pseudointelectuais de corredor ou de pequenos ditadores que se servem dos alvéolos da administração pública para maximizar os seus negócios particulares e imediatos."

Riscos para 2019 11-01-2019 Ao contrário do que se diz, não me parece que o populismo extremado tenha expressão em Portugal. Mesmo quando se conta com um ou outro político que recentemente quis tomar esse nicho, à parte do populismo light da geringonça, o fantasma do populismo ainda está à margem.

A mímica do preconceito 11-01-2019 Quando passámos ao tempo presente, recuámos: e a entrevista da semana? Houve quem pusesse o braço no ar para falar

PSD: O fantasma da bancarrota eleitoral 10-01-2019 "O que tem destruido o PSD são os compromissos de centrão, opacos, pantanosos, em que os interesses de uns poucos são metidos à frente dos interesses colectivos."