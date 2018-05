Pablo Iglesias

Ah, os moralistas! Como não gostar do espectáculo que eles oferecem de vez em quando? Entre a fauna progressista, o filósofo Jean-Jacques Rousseau ocupa um lugar sagrado: o homem que desejava libertar a humanidade da opressão abandonou os próprios filhos na roda?Acontece. Sobretudo quando temos a cabeça enfiada nas nuvens e nos esquecemos do "pequeno pelotão" que habita cá em baixo. Conheço casos.Pablo Iglesias, o comediante-mor do Podemos, é o último da fornada. Como todos os moralistas, ele exibe com vigor aquela mistura fatal de jactância ética e hipocrisia privada.Aqui há uns anos, quando o ministro da Economia de Espanha, Luis de Guindos, comprou um apartamento por 600 mil euros, Iglesias não gostou. "Quem confia num homem assim?", perguntava o pequeno Robespierre espanhol, irado com semelhante afronta social.Soube-se agora que Iglesias e a sua partenaire, a porta-voz do partido Irene Montero, cometeram a mesma afronta – e pelo mesmo preço, o que não deixa de ser um pormenor irónico. Perante isto, que fez Iglesias? Invocou os seus elevadíssimos princípios virginais para se atirar da janela – ou, no mínimo, para desaparecer da paisagem política?Longe disso. O caso será decidido pelo partido porque "responsabilidade individual" ou simples "vergonha na cara" não passam de ficções burguesas.Iglesias, um discípulo dilecto de Rousseau, entregará a sua sorte à "vontade geral" dos militantes. Se eles o absolverem, Inglesias poderá começar as mudanças em breve. Se não o absolverem, o homem retirar-se-á para um bairro de lata na periferia de Madrid, expiando até ao fim da vida esse momento de fraqueza em que cedeu aos vícios do grande capital.E por falar em grande capital, António Costa comprou uma casa por 55 mil euros no Rato (muito abaixo do preço de mercado) e vendeu-a por 100 mil pouco depois. Onde está o crime?Em lugar nenhum. Só sorte – uma sorte tipicamente socialista, diga-se: aqui há uns meses, também Fernando Medina conseguiu comprar um apartamento que lhe ficou mais barato do que o preço que a antiga proprietária pagou por ele. Ser socialista, pelos vistos, é um activo que funciona bem no mercado imobiliário. Tão bem que o Largo do Rato devia abrir uma agência para ajudar os lisboetas sem cartão partidário na busca de uma habitação condigna.Claro que, para os moralistas de serviço, os negócios do dr. Costa são pura especulação. Pior: o exacto tipo de especulação que o dr. Costa gosta de condenar nos outros, ao lançar as suas diatribes contra os preços "obscenos" que Lisboa pratica nos centros históricos.Estas críticas parecem-me francamente desajustadas. Até porque não será de excluir que o dr. Costa, sempre atento às necessidades do sector, não acabe por dar o exemplo. Como? Disponibilizando todas as pechinchas que compra por aí para que os velhos e os jovens tenham finalmente o poiso que merecem. Aguardemos pelas próximas instruções.Razões pessoais impediram-me de estar presente no casamento real em Windsor. O facto de não ter sido convidado também pesou a favor da minha ausência, mas esse não é o ponto.O ponto é que, mesmo à distância, passei três dias entre os noivos e os convidados porque a comunicação social não perdoa. E que descobri eu?Sim, descobri que a monarquia está bem e recomenda-se – e que o fascínio popular por estes enlaces continua impermeável aos radicalismos igualitários do tempo.Mas também descobri que os radicalismos do tempo abraçaram a cerimónia por verem na noiva – uma actriz americana, mulata, feminista, divorciada – uma promessa de reforma, quem sabe de revolução, capaz de transformar a monarquia inglesa numa sucursal do Bloco de Esquerda.Sabendo do que a casa gasta, desconfio que o casamento valerá menos do que os militantes imaginam: não apenas porque a sra. Meghan Markle ocupa um lugar secundário na maquinaria real mas sobretudo porque essa maquinaria tem uma lógica – e um tempo – que escapa à sofreguidão das brigadas.Seja como for, é sempre comovente ver os realistas e os anti-realistas em frente aos televisores, unidos pelos mesmos interesses.