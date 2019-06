Os Malucos do Riso em Tancos

Tancos tinha tudo para ser o nosso Ocean’s Eleven. Mas, em vez disso e perante tudo o que se sabe, o “assalto” ao paiol apenas dava um bom episódio dos Malucos do Riso, com militares, políticos e juízes, mais o “Laranjinha”, o “Fechaduras” e o “Nando”. Um elenco de luxo

É o outro lado da Comporta, sem o glamour de estrelas como Madonna, Maria Sharapova ou Philippe Starck, mas com figuras genuínas e castiças como Joaquim, Sílvia ou Ismael. E ainda: a história de Dinis Delgado e o milagre do seu Sintra Football

05-06-2019

Se é certo que do ponto de vista legal o princípio do paralelismo tem consagração em várias normas, na prática já existem distorções. Em virtude do número de vagas existentes, a ascensão na carreira é muito mais lenta para os procuradores do que para os juízes.