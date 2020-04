Os libertados

De acordo com os dados estatísticos disponíveis na "Pordata" – base de dados sobre o País, que contém estatísticas oficiais – e com referência ao ano de 2018, em Portugal existem 49 prisões com a lotação máxima total de 12.934 reclusos. Nesse mesmo ano o número total de reclusos atingiu os 12.867, o que se traduz numa taxa de ocupação efectiva das prisões de 99,5%.Com tal realidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 foi necessário tomar medidas que permitissem evitar os riscos de contágio e a rápida disseminação do vírus em ambiente prisional. Assim foi aprovada a Lei nº9/2020, de 10/4 a qual estabeleceu um regime excepcional que consistiu num perdão parcial das penas, num regime especial de indulto das penas, num regime extraordinário de licença de saída administrativa de reclusos condenados e na antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional. Com tais medidas visava-se, como admitido expressamente pela própria Lei, diminuir a população das prisões e assim libertar espaço em meio prisional.Na sequência da aplicação de tal lei foram libertados das cadeias um total de 1867 reclusos (1179 por perdão, 674 por saída precária e 14 por indulto). Tudo isto entre os dias 11 e 28 de Abril, de forma repentina e inesperada já que, menos de um mês antes da publicação da Lei, era assunto que não era sequer falado.E, depois da libertação?A taxa de ocupação prisional baixou e, como tal, as cadeias ganharam o que precisaram: espaço. Num espaço confinado como é um estabelecimento prisional menos 40 pessoas (como terá sido, em média, o número daquelas que foram libertadas por cada prisão) é um número significativo que permite já adoptar medidas, designadamente de algum distanciamento pessoal, que de outra forma não seria possível.E os reclusos libertados?Na sua maioria, receberam a notícia da libertação com agrado e foi com satisfação que regressaram à sua casa e à sua família. Muitos deles, sem casa, tiveram pelo menos familiares que, com maiores ou menores constrangimentos, os acolheram.Alguns, em número bastante significativo, não tinham nem casa nem família que os recebessem. Muitos deles, antes da sua reclusão, viviam na rua, em carros ou em espaços abandonados. Alguns são estrangeiros, não têm família ou conhecidos em Portugal e nem sequer dominam a língua portuguesa. Outros perderam, durante o período de reclusão, o pouco apoio familiar de que dispunham. Foram muitos aqueles que antes, ao começarem a ouvir falar do possível perdão, escreveram cartas aos processos, nas quais pediam, no essencial, que não os libertassem pois não tinham para onde ir.Foram encontradas algumas soluções imediatas, de curto prazo e de duvidosa eficácia. É que nas prisões não se fica depois de cumprida a pena. E assim, com ou sem condições, todos tiveram que sair.Muitos já voltaram a praticar crimes e alguns já estão de novo presos.Não existiu uma antecipação nem um planeamento prévio do momento da libertação. Não existiu tempo para reflectir e para encontrar soluções de vida, para organizar a vida nos seus aspectos mais básicos e essenciais: onde viver e como sobreviver. Os apoios existentes, sobretudo no actual contexto de pandemia, são escassos e insuficientes.A reinserção social não pode ser guardada para o momento final. É um processo longo, contínuo e ininterrupto que deve ter o seu início desde o primeiro momento e que se deverá prolongar muito para além do momento da libertação.O grau de evolução de uma sociedade vê-se também pela forma como cuida dos seus, sobretudo daqueles que se encontram numa situação de especial vulnerabilidade. E, todos aqueles que inesperadamente se encontram sem nada nem ninguém, sem ter para onde ir e sem saber como viver, são pessoas vulneráveis, venham elas de onde vierem.Esperemos que agora, que já não ocupam espaço valioso, não sejam esquecidas.