Os juízes não estão numa situação desesperada!

Não se trata de desespero mas sim de razão: os juízes têm a razão do seu lado e, por isso mesmo, estão determinados!

Depois de três greves de Juízes e no decurso de uma quarta, que se iniciou com uma adesão superior a 90%, ainda há quem queira questionar se os Magistrados Judiciais podem fazer greve.

É uma não questão! Nada o proíbe (designadamente a Constituição) e até o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem o admitiu expressamente.

Os juízes são titulares de órgãos de soberania mas, ao contrário dos demais, não dispõem de qualquer palavra ou poder no que respeita à definição das suas condições de trabalho, do seu estatuto remuneratório ou das condições de progressão da sua carreira. E, nestes aspectos, como em todos os demais que definem a forma como desempenham as suas funções, estão totalmente dependentes dos outros poderes de Estado, o que equivale a dizer dos titulares dos demais órgãos de soberania. Tal é suficiente para que a Independência do Poder Judicial, na sua aplicação prática, se trate de um princípio muito relativo. Basta pensar, além do mais, que é o poder político que nomeia a maioria dos membros do Conselho Superior de Magistratura, órgão de gestão e disciplina dos juízes.

Os juízes não gostam de fazer greves! Prova disso é que, em 43 anos de história do associativismo judicial esta é a 4º vez que tal medida de protesto é usada, tendo a última greve de juízes ocorrido há mais de 13 anos. Os juízes não banalizaram a greve, pelo contrário, sempre a evitaram.

O processo de negociação da revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais arrasta-se há mais de 7 anos sendo agora intenção do Governo aprová-lo, sem que se mostre completo e sem o acordo dos juízes. Há 15 anos atrás o poder político celebrou acordos escritos com os juízes que nunca cumpriu, mesmo depois de uma decisão judicial que lhes deu razão. Os juízes desmarcaram uma greve convocada em Junho de 2017, por respeitarem e acreditarem na palavra de deputados do Grupo Parlamentar do PS e nas promessas por eles feitas. Mais de um ano depois recusaram-se a negociar.

É este comportamento do poder político, para com os juízes, que não dignifica nem reforça a credibilidade dos órgãos de soberania. Tal como não é digno nem prestigiante para as instituições que os juízes tenham que andar atrás do poder político a pedinchar o cumprimento de acordos e promessas, melhores condições de trabalho, mais segurança, uma efectiva progressão na carreira, uma retribuição digna e que contemple as especificidades da função e, sobretudo, uma verdadeira independência. É isto que acontece e há muitos anos!

E, pese embora todos os esforços de diálogo, todas as negociações e todo o tempo decorrido, tudo permanece igual. Os motivos que conduziram os juízes à greve de 1993 mantêm-se e são, em grande parte, os mesmos que os levaram à presente greve.

Os juízes querem ser ouvidos e respeitados.

Não o foram e, como tal, foram empurrados para a situação em que se encontram. Não gostam dela e não é com vontade e satisfação que fazem greve. Fazem-no porque não têm outra solução. Mas, ainda assim e como sempre, estão disponíveis para um diálogo sério, responsável e digno.

Não se trata de desespero mas sim de razão: os juízes têm a razão do seu lado e, por isso mesmo, estão determinados!