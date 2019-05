Os jovens e o crime

Em Portugal, aos 18 anos atinge-se a maioridade e é com ela que chegam todos os direitos e deveres associados à chamada idade adulta: casar sem autorização, votar, tirar a carta, abandonar a escola ou, até mesmo, comprar álcool ou tabaco. Até tal idade todas essas escolhas, e muitas outras, estão vedadas aos jovens, parecendo daí resultar que os mesmos não dispõem de maturidade e discernimento para tomar as decisões de relevo para as suas vidas ou para praticar, de forma responsável e consciente, certo tipo de actos. Poderia concluir-se, com alguma razoabilidade, que é também com essa idade que os jovens passam a responder, criminalmente, pelos crimes que cometerem.

Mas não é assim. A imputabilidade penal atinge-se aos 16 anos embora, antes dessa idade, já exista responsabilidade pela prática de factos qualificados na lei como crime.

Antes dos 12 anos não se verifica responsabilidade de qualquer espécie. Não existe a possibilidade legal de aplicação de uma qualquer sanção, medida ou pena, a uma criança, pela prática de um crime. Porém, entendendo-se que uma criança com menos de 12 anos que pratica actos qualificáveis como crime se encontra numa situação de risco para si próprio, pelo menos no que concerne à sua formação e educação, poderá a mesma, por essa via, ser sujeita a uma medida de promoção e protecção que pode ir do mero apoio junto dos pais até à sua institucionalização – sempre com o fim de salvaguardar e proteger a criança e os seus interesses.

A partir dos 12 anos e até aos 15, a prática de factos qualificados como crime dá origem a um processo tutelar educativo que corre termos no Tribunal de Família e Menores e que gera responsabilidade tutelar com a consequente aplicação de uma medida tutelar. Estas vão da admoestação ao internamento em centro educativo, que pode ter a duração máxima de 3 anos. Visa-se aqui um acompanhamento próximo do jovem que permita a sua reeducação.

A partir dos 16 anos, como se disse, atinge-se a imputabilidade penal.

De tal decorre que, com essa idade, os jovens, pese embora todas as limitações dos seus direitos civis, são julgados nos tribunais criminais, como adultos, sendo-lhes aplicável – em tudo – a legislação penal vigente.

É certo que vigora entre nós o denominado regime especial para jovens – DL nº401/82, de 23/9 – que permite ao Tribunal, quando entender adequado e necessário às exigências do caso concreto (e só nesses casos), atenuar especialmente a pena aplicada a jovens com idade compreendida entre os 16 e os 20 anos ou ainda, em casos excepcionais, aplicar-lhes penas especiais.

No mundo têm sido encontradas as mais diversas soluções, sendo aquela que faz coincidir a maioridade com a imputabilidade criminal a prevalente. O mesmo ocorre na UE onde, na maioria dos países, tal idade corresponde aos 18 anos.

Portugal adoptou pois, como critério geral para a imputabilidade penal, uma idade abaixo da média mundial. Tal limite não se mostra consensual e têm sido inúmeras as discussões no sentido da necessidade da sua alteração. E, até essas discussões não são unânimes pois se muitos defendem o aumento dessa idade para 18 anos, muitos outros defendem, ao invés, a sua diminuição para 14 anos. Foram já, aliás, apresentada propostas de Lei neste último sentido, as quais, porém não obtiveram vencimento.

Numa época em que é sabido que a delinquência juvenil se encontra, em grande parte dos casos, associada à imaturidade, à dinâmica de grupo e à instabilidade psicológica e emocional próprias da adolescência e em que esta se prolonga até uma idade tardia (alguns especialistas fixam o seu termo próximo dos 24 anos), não pode deixar de se questionar se os 16 anos não constituirão um marco demasiado precoce para a assunção de tamanha responsabilidade, como é a imputabilidade penal, que poderá ter consequências irreversíveis na vida de um jovem.

E, se não se pode deixar de lado a segurança da sociedade e das pessoas, não podemos ignorar que nalguns dos países considerados como dos mais seguros do mundo a idade para a imputabilidade penal é os 18 anos (casos da Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, Noruega, Islândia).

Certo é que, no nosso sistema jurídico, um jovem de 16 anos não pode votar mas pode ser julgado, e condenado, numa pena de 25 anos de prisão!