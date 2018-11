Os “irritantes” da Justiça

1. Na semana passada o Presidente da República de Angola visitou o nosso País.

Este acontecimento só foi possível porquanto desapareceu um "irritante" que existia entre os dois países relacionado com um determinado processo judicial.

O "irritante" condicionou muito as relações diplomáticas entre Portugal e Angola, apesar das decisões do sistema judicial português serem independentes da acção do Governo.

Em Portugal existem muitos "irritantes" entre as magistraturas e o poder político que prejudicam as relações entre ambos e provocam um elevado grau de desconfiança.

No ano de 2003, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses assinaram um acordo escrito com a Ministra da Justiça Dra. Celeste Cardona.

O conteúdo do documento permitiria acabar de uma vez por todas com as contestações dos magistrados, pois previa normas tão simples como o aumento faseado de subsídios ao longo de vários anos, actualização de remunerações em função da inflação, bem como a criação de um grupo destinado a discutir as remunerações dos magistrados.

O acordo começou por ser cumprido, mas rapidamente ficou na gaveta porquanto houve uma mudança de Governo.

O Ministro da Justiça Alberto Costa procurou dar continuidade ao acordo, mas rapidamente o deixou cair por forte oposição interna dentro do seu partido.

Em suma, um acordo escrito, celebrado de forma solene entre o Governo de Portugal e as associações de magistrados rapidamente foi descartado.

Este "irritante" dura até hoje e inclusivamente levou a que fosse intentada uma acção judicial para cumprimento do que foi assinado.

Como é que as associações de magistrados poderão confiar num Governo quando nem sequer os acordos escritos são cumpridos?

Uma das propostas de alteração ao Orçamento de Estado deste ano propõe retomar o acordo celebrado em 2003, o que seria um passo significativo para a pacificação do sector.

Os "irritantes" não ficam por aqui.

Em processos anteriores de revisão do Estatuto do Ministério Público, muitas das matérias acordadas entre o Governo e o SMMP foram posteriormente desvirtuadas. Tal ocorreu através de pessoas próximas do executivo, na votação na especialidade que ocorreu na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.

Nessas situações as direcções do SMMP ficaram plenamente convictas de que os processos negociais se pautaram pela má-fé, lembrando a história do polícia bom e do polícia mau.

Os "irritantes" voltaram a verificar-se no processo de revisão da Lei de Organização do Sistema Judiciário.

A direcção do SMMP acordou com o actual Ministério da Justiça que a mobilidade dos magistrados do Ministério Público dependeria do seu consentimento prévio, à semelhança do que sucede com os juízes.

No entanto, no debate da especialidade na Assembleia da República e à última da hora, o grupo parlamentar do Partido Socialista fez cair esta proposta, criando a dúvida em muitos magistrados se a Senhora Ministra da Justiça foi desautorizada ou já havia um acordo prévio para o efeito.

Por último, foi anunciado recentemente que a Senhora Ministra da Justiça pretende ouvir os partidos políticos sobre o Pacto da Justiça elaborado pelo Dr. Rui Rio e sua equipa.

A situação não deixa de ser insólita, pois o Governo convoca partidos políticos para se pronunciarem sobre um documento elaborado pela oposição.

Realço que a proposta em análise tem merecido o repúdio generalizado dos comentadores, pois encerra medidas destinadas a politizar as magistraturas e viola orientações internacionais.

No início de Janeiro deste ano, as profissões forenses reuniram-se em Tróia e elaboraram um documento histórico que inclui cerca de 90 medidas consensuais para melhorar o sistema de Justiça.

O Ministério da Justiça nunca efectuou um debate sério sobre esta matéria, nem deu seguimento à iniciativa, apesar do apelo de Sua Excelência o Presidente da República.

Não deixa de ser "irritante" que o trabalho desenvolvido durante mais de um ano pelas principais associações das profissões jurídicas tenha sido desconsiderado de forma tão clara.

2. Na semana passada os juízes portugueses fizeram greve.

Os comentadores habituais surgiram logo a afirmar que os mesmos não têm direito à greve e nem sequer deveria existir uma associação sindical de juízes.

Não conheço nenhuma limitação constitucional ou legal que impeça os juízes de fazerem greve ou se associarem num sindicato, sendo certo que se trata de direitos fundamentais.

Quem conheça a realidade internacional sabe que há sindicatos de magistrados em diversos pontos do globo e que já fizeram greve em várias ocasiões, designadamente em Espanha, para não irmos mais longe.

3. O concurso destinado a movimentar anualmente os magistrados do Ministério Público encontra-se em curso.

Como sucedeu em anos anteriores, por parte do Conselho Superior do Ministério Público não foram estabelecidos critérios suficientemente claros para a colocação dos procuradores. A fundamentação legalmente exigida também não foi respeitada.

Acresce que, neste ano, algumas regras do concurso alteraram-se durante o decurso do mesmo.

Certas normas que regeram os movimentos de procuradores durante décadas foram alteradas sem aviso prévio, o que está a causar grande instabilidade.

Como diz o ditado, "em casa de ferreiro espeto de pau".