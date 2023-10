Claro que eu lhe mentia: a dor dos outros dói quase sempre menos do que o corte de papel no nosso mindinho.

A semana estava a passar-nos à frente dos olhos como um scroll. Tudo começara no sábado, com notícias de medo e de morte – e a mensagem “já viste isto?” –, para logo a meio da semana surgirem rumores de um dilúvio que nos deveria deixar em estado de alerta – e a mensagem “tu queres ver”. Com o fim de mais um ciclo a que não gostamos de chamar roda de hámster (mas que, sem cuidado, nem vida é), a notícia mais íntima e pessoal: “Estou triste, preciso de te ver.”