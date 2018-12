Os Direitos Humanos começam na forma como nascemos

"Para mudar o mundo há que mudar a forma de nascer". Portugal evoluiu muito nos últimos 40 anos no que respeita à saúde materno-infantil. Deixou de ser um dos piores países da Europa em termos de mortalidade infantil para se tornar num dos países do mundo com menor taxa de mortalidade materna, neonatal e infantil. E ainda bem. Mas continua a ser necessário haver uma maior atenção à qualidade da assistência à gravidez e ao parto, garantindo mais direitos para as mulheres grávidas.

A Associação Portuguesa Pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto publicou um Inquérito intitulado "Experiências de Parto em Portugal". Os resultados apontaram para lacunas nos esclarecimentos e informações prestados às mulheres grávidas, assim como para ausência de liberdade para escolhas e tomadas de posição sobre o próprio parto. São também conhecidos vários casos de violência obstetrícia e desconsideração do papel preponderante das mulheres grávidas, desumanizando o parto e retirando direitos humanos fundamentais a estas pessoas.

É então necessária a definição de mais indicadores de qualidade que não se cinjam a taxas de mortalidade. No PAN, consideramos que é da maior importância que as mulheres conheçam os seus direitos, tomem decisões esclarecidas e que se verifique um esforço por parte dos profissionais de saúde não só no sentido de prestar esse esclarecimento como de respeitar as suas escolhas. Cuidados de boa qualidade exigem a eliminação de abusos e maus-tratos durante a gravidez e parto, devendo toda a intervenção ser baseada no respeito pela dignidade humana, sem qualquer tipo de discriminação. As mulheres devem ser incluídas no processo de parto e deixar de ser entendidas como meras testemunhas do mesmo, devem ter o direito a estar acompanhado do outro progenitor ou progenitora, devem poder escolher as pessoas com quem querem partilhar o momento do parto, devem poder escolher o seu plano de parto. No fundo, serem o mais possível detentoras de capacidade e possibilidade de de decisão.