Os diabos da justiça portuguesa

Em relação à juíza que decretou pena de prisão suspensa pelo facto de um "homem" ter incendiado o carro com os dois filhos lá dentro, é por estes juízes e confesso que são maioritários que temos de começar a ter uma supervisão dos mesmos e não me venham falar do Conselho Superior da Magistratura por favor.





Enquanto fecharmos os olhos e abanarmos a cabeça para o lado, porque os juízes "são autónomos" vivemos duplamente em falência em dois pilares essenciais: família e justiça e isso por muito "crentes" que as pessoas sejam, os juízes não são deuses e devem ser severamente responsabilizamos pelos seus atos.



"A juíza que presidiu ao julgamento, Ana Lúcia Gordinho, referiu que não é um caso habitual no tribunal" e que o arguido de 45 anos agiu num ato de desespero com medo de perder a guarda dos filhos, dado que estava desempregado e não tinha rendimentos suficientes para os sustentar. Ana Lúcia Gordinho acrescenta ainda "a justificação [do ato por parte do arguido] é quase uma justificação de afetividade, de amor".



Mas o que vem a ser isto, pergunto? É preciso referir que este "pai" já tinha perdido a guarda anteriormente e não foi com certeza pelas suas qualidades como tal. O facto de ter tentado matar os filhos e de não ter conseguido foi pura sorte. E agora deparamos nos com mais uma juíza que simplesmente tira a responsabilidade a estes agressores e potenciais assassinos com pseudo-teorias da treta! Não acredito em Deus mas andamos seriamente a assistir a acórdãos do diabo!

As pessoas andam a ser mortas com base em acórdãos e se isto não pede uma revolução da justiça neste país, nada mais pede! Urgente! Estamos em plena falência judicial, moral e efetiva perante atos desta barbárie em que o juiz sai impune quando tem uma responsabilidade maior que o agressor, a de condenar efetivamente e com penas pesadas estes casos.