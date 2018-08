Os descobridores de Portugal

Não havia chão nem compaixão naquela garagem. Com mochilas que se lhes estufavam nas costas e águas que lhes morriam nas mãos, dezenas de turistas esperavam pelo autocarro que os levaria para fora daquele Oeste sem lei nem rock - ou pelo menos era assim que eu os via, cheios de pressa para fugirem dali, como se lhes custasse a engolir a areia que o vento levantara todo o fim-de-semana. Revirando mentalmente os olhos, lamentei que não percebessem os encantos do microclima, da água gelada e da energia eólica e subi para o autocarro.A pressa levara quase todos os turistas a sentarem-se nos lugares errados, o que por sua vez levara todos os locais a reclamarem da desfaçatez dos forasteiros. O dia normal de um motorista do expresso no Portugal colecção Primavera/Verão 2018, supus, enquanto tentava acalmar os ânimos, apontando a uns e outros a placa mágica onde se liam os números dos lugares e o facto de haver lugar para todos.Como tinha um plano de sonho para a viagem, nem esperei que o condutor (100% cool, no meio de tudo) desse início à marcha: fechei os olhos e acenei ao longe a uma sesta justa e necessária. Só que à minha frente, atrás e ao meu lado, três turistas tinham decidido ficar amigos por uma hora e meia.O António era mexicano, vivia no Canadá e tinha passado o último mês a viajar (começara na Islândia, passara pela Croácia e despedia-se agora de Portugal); o Calibur estava a espalhar-se pelo mundo (um filho sérvio-português de nove meses era o seu passaporte para umas férias por cá); por fim, a Martina era sueca, vinha de Braga, percorrera o Oeste e ponderava dispensar Lisboa.A Martina só queria saber uma coisa: do que mais tinham gostado os dois. Ela não tinha dúvidas: Portugal era o melhor País do mundo para visitar. António (o mexicano que tinha estado na Islândia um mês antes) concordava, Calibur (o pai) também. Percebi, então: a pressa deles em sair do Oeste não era pressa em sair dali, era só a urgência em descobrir mais. Afinal, eles tinham estado sempre no lugar certo.