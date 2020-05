Mais crónicas

Entre a China e os EUA, Portugal não pode hesitar 18-05-2020 Os EUA fazem parte da nossa identidade democrática, pacífica e defensora de todas as liberdades. A China nunca será um parceiro civilizacional.

No moderno lay off, o problema é do mexilhão 17-05-2020 "Somos um país pequeno na dimensão e generoso no coração mas o problema acessório que a Covid-19 acarreta não se resolve com paninhos quentes, canja de galinha ou um grande coração. A pobreza espreita, a miséria escondida já está à vista e há milhares de famílias sem saber como vai ser o dia de amanhã."

Os corações escondidos 17-05-2020 Ela era o terror dos alunos de Religião e Moral. Correta, mas dura, era respeitada. Ele nunca teve medo de pessoas duras. Assustam-no mais as outras. Por isso, conviveu bem com aquela figura que nunca seria personagem dos "Ursinhos Carinhosos".

Porque é que demoraram tanto tempo a descobrir que a pandemia não é igual para todos? 17-05-2020 Passado o susto mais imediato da pandemia, o discurso sobre a “economia” era essencialmente o dos empresários, que legitimamente queriam abrir os seus negócios, e esse discurso, em muitos países, criou uma dicotomia entre os “amigos da saúde” e os “amigos dos negócios”

EUA-China: guerra ou paz? 16-05-2020 À tona da água, parece que as relações entre China e Estados Unidos se precipitam para uma espécie de guerra. Alguns dizem que a crise da Covid-19 vai agravar esse cenário negro. Qual é a verdade?

A vida inteira 16-05-2020 Quero o velho passado e não aceito menos do que o velho passado. Mas para isso não basta vencer o vírus. É preciso vencer os vírus que o vírus trouxe: estes seres igualmente microscópicos e daninhos que vão destruindo e parasitando o nosso imaginário

O velho golpe do Novo Banco 15-05-2020 A história pornográfica do Novo Banco é a crónica de um roubo organizado aos contribuintes, com ampla cobertura de uma classe política hipócrita, conivente e capturada.

Sorria, está infetado 14-05-2020 Um dia destes, André Ventura ainda vai propor a adesão voluntária a uma aplicação que detete ciganos nas redondezas. E ninguém vai achar estranho. Aos poucos, vamos perdendo cada vez mais liberdade. Não foi necessário um assalto, porque estamos a entregá-la, como hoje se faz questão de dizer, voluntariamente

Rui Rio, o capataz da fabriqueta 14-05-2020 O capataz do PSD é um razoável contabilista mas não um líder com visão estratégica e suficiente apego a uma ideia de democracia pluralista, assente na liberdade de expressão, de imprensa e na separação de poderes. Rio, em certo sentido, é muito mais perigoso do que Ventura

A morte de uma menina 13-05-2020 Ao certo nada mais se sabe. Tudo o que se vai ouvindo ou lendo não passa de especulação e não é mais do que o típico "diz que disse", ouvido por aí, no café, na mercearia do bairro ou no meio da rua, tão habitual neste tipo de situações.

O nome dela era Valentina 13-05-2020 Tentamos reconstituir a vida da criança de 9 anos que morreu em casa do pai e foi abandonada numa mata. Olhamos para as dificuldades dos alunos no ensino à distância. E acompanhamos as primeiras reuniões familiares após o fim do estado de emergência

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades 13-05-2020 Se analisarmos os textos dos nossos grandes escritores e historiadores verificamos que há traços que permanecem ao longo dos séculos, apesar de todas as mudanças.

Desconfinamento 13-05-2020 Olhando para esta realidade, aqui desta linha que agora escrevo, sou cá da opinião de que calamidade é o confinamento, sendo o desconfinamento uma emergência e uma urgência.

Couves & Alforrecas Redux 13-05-2020 Para se locupletarem e promoverem o seu negócio, os patrões do Clube do Autor decidiram fazer-se lucas, passando por cima da lei que protege os autores

Desconfinar: os 10 mandamentos 12-05-2020 Não levantar falsos testemunhos sobre a confiança exasperante de António Costa, o sentido de Estado de Rui Rio, a equidistância institucional de Ferro Rodrigues e a epidemia neokeynesiana dos economistas