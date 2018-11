Os casados de fresco

Depois de rir, ele quis saber mais sobre o nosso entusiasmo. Prometeu que ia espreitar aquelas vidas que nos faziam falar tanto mas lembrou que não tinha televisão. Para o desarmar, explicámos-lhe que há muitos anos que, ao jantar, ninguém tem televisão mas, à mesa do café do dia seguinte, toda a gente viu a bronca do dia anterior.



Porque a noite era temática, largámos as manhas da portugalidade e dedicámo-nos à Gal, à Maria, ao Gil e ao Caetano. Pensei que, há muitas madrugadas, também transformámos aquelas personagens em pessoas das nossas vidas, das que tratamos pelo primeiro nome, criticamos nas costas e amamos até à última gota. Quando a cerveja e os acarajés terminaram, apanhámos um táxi. Ele foi embora. Nós, claro, acabámos numa casa sem televisão mas com a Graça, a Ana, o Zé Luís e o Daniel. Porquê, perguntou ele no dia seguinte. Porque a televisão, às vezes, é boa demais.

Noite temática: comida brasileira sobre a mesa, cantor brasileiro sobre o palco, um grupo de amigos de boa uns com os outros e aquele clima tropical de põe casaco e tira casaco sem lugar para vira-casacas. A noite perfeita para, sob a temática, deitar conversa fora. Eis senão quando alguém lança o tema sobre a mesa: "E a Graça?"A Graça - assim só, a Graça - era já uma daquelas personagens feitas pessoas que a reality tv tinha feito entrar nas nossas vidas. Bom, não em todas. Na esquina da mesa, ele disse, ao cabo de 20 minutos a ouvir-nos de roda da Graça, da Ana, do Zé Luís e do Daniel, que não sabia do que falávamos. Pousámos cervejas e acarajés num gesto de pesar: onde o teríamos perdido e como o poderíamos recuperar?Ele, pura ingenuidade num corpo de jovem adulto, confessou: havia achado, até àquele momento, que falávamos de amigos em comum - amigos com vidas desgraçadas, sem rumo, à beira de ataques cardíacos, o que lhe dava nervos. Nós, pura infantilidade em corpos cansados de saber o que é ser adulto, fizemos o que os amigos fazem quando podem: bullying.