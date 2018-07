Os Carros da Dona Madonna

Que Portugal é um país de invejosos, já sabemos a gente todos. Basta a gente olharmos à nossa volta. Mas que isto às vezes é demais, às vezes é.

Agora, anda toda a gente muito enxofrada com o estacionamento dos quinze carros da Dona Madonna. Atão, mas queriam o quê? Que a senhora andasse numa junta de bois? Ou que apanhasse o 13 para ir levar os gaiatos à escola? Uma coisa é a gente sermos pelintras, outra coisa é a gente fazermos dos outros pelintras.

Isso da inveja é uma coisa que me encanita!

Há aqui uma mulher que mora mesmo defronte da minha marquise das traseiras, que a gente andamos aos anos numa guerra de estendal. Pois se eu ponho a secar um lençol assim pra melhor, lá estende a criatura uma colcha de seda. Se eu estendo um jogo de toalhas de banho, lá põe a mulher um cobertor de pêlo na corda. E se eu estendo um cobertor, ela não vai de modas e compra uma máquina da roupa com secador. É de tirar a paciência a um santo.

Agora a gente somos isto, mas em maior e em forma de país. E andamos sempre todos a olhar para estendal dos outros.

O azar da Dona Madonna é que tem um estendal que vai daqui ao Samoco. Roupa, por acaso, é pessoa para não usar muita, mas isso é outra conversa.

Mas não é só da Dona Madonna. A última moda agora é a inveja que a gente temos dos turistas. Olha, para começar, é porque estão de férias e a gente estamos a trabalhar, o que nos dá logo cá umas ganas de lhes espetar duas galhetas no focinho. Lá vão eles refastelados no metro, a ocupar os lugares todos, de mapa na mão, a irem ao engodo almoçar aos Restauradores, que é como se diz restaurante em estrangeiro, só que cá é outra coisa que agora não tenho bem presente o que seja. E o almoço da gente a esfriar dentro da marmita, com a gente de pé.

Também nos dá muita inveja isto de agora não haver negócio que não seja feito mesmo para chamar os turistas. Já quase que nem há restaurantes, os nomes é tudo em estrangeiro, os pratos é tudo em estrangeiro, os preços é tudo em estrangeiro, e se a gente lá entra, olham para a gente cá com uma cara, que até parece, olha, a modos que estavam no São Carlos viram aparecer no palco a Marina Mota a cantar a Traviata.

E aquilo que era português, com nomes portugueses, a fazer lembrar a nossa terra, isso anda tudo a fechar. Olha, é o caso da pastelaria Suíça. Não é preciso ir mais longe.

Mas até isso, cá pra mim, é inveja. Diz que aquilo foi comprado por um fundo, ou que é, e que vai ser um hotel de uma data de estrelas. E a gente roídas, que não temos dinheiro nem para comprar uma cama de contraplacado para fazer um quartinho para pôr no Érbiénebi.

Eu se há coisa que gosto é dos turistas! Acho importante a gente receber esta gente toda de fora.

E contra mim falo: aqui a do quarto andar também aluga quartos lá nesse sáite. Ela era professora de piano, coitadinha, mas um dia apanhou o marido na cama com outra, não vai de modas e agarrou no que apanhou mais à mão, que por acaso foi uma Nossa Senhora de Fátima que ela tinha em cima do psiché. Ora, como já não há santinhas como antigamente, aquilo era daquelas dos chineses, que imitam bem, só que como é em PVC, fez ricochete nas costas da cama e voltou pra trás. Olha, abriu-lhe um lenho na testa e fez a mulher cair para trás. Só que caiu mal, e partiu as duas mãozinhas, benza-a Deus. Pois olhem, ficou sem o marido e sem as aulas de piano. Isto foi há coisa de quatro anos. Parece que ainda a estou a ouvir: «O que me vale é que tenho um bom pé de meia no BES e no BPN». Enfim, há gente que nasceu num dia em que Deus Nosso Senhor tinha ido à praia, com certeza...

Bom, mas dizia eu, que contra mim falo, que este entra e sai dos turistas aqui na escada sempre me patinha mais a entrada. E, se deixam cá dinheiro, não é coisa que me toque a mim. Mas a gente não podemos pensar só na gente, não é? O mal é não sermos todos assim como eu.

Por exemplos, é verdade que vemos as rendas das casas sempre a aumentar, lá por via dos turistas. Mas porque é que só os inquilinos é que reclamam? A gente não vê, vá, os donos das casas a reclamar, ou vemos? Sabem porquê? Porque a gente, se fossemos os donos das casas, fazíamos mais coisa, menos coisa, a mesma coisa. Lá está a inveja.

A gente vemos, por exemplos, um deputado ou dois que mora em Lisboa a dizer lá no Parlamento que mora no Caraças-Mais-Velho, Deus me perdoe, para arreceber mais uns subsídios. A gente reclama. Mas o que eu acho é que a gente ficamos é mordidas de não sermos nós deputadas. Que, se fossemos, para além do subsídio, ainda pedíamos o passe para lá.

Se a gente andamos a pé, temos inveja de quem anda de carro, se a gente andamos de carro, temos inveja de quem anda de bicicleta, se a gente andamos de bicicleta, não estamos bons da cabeça, sujeitos a dar uma palhaça e a partir a cremalheira. Isto é o que eu acho.

E a Dona Madonna, coitada, parece que puxa esta inveja toda da gente. A gente olha para ela com a inveja toda que temos aos turistas concentradas numa só pessoa. O que é ingrato, uma senhora que nos anda a recuperar o património. Por as minhas contas, já restaurou, que eu saiba, pelo menos um palácio e a Dona Celeste Rodrigues.

Ora se isto não merece, vá, uns trinta lugares de estacionamento, então não sei.

Eu confesso que como artista não conheço bem a Dona Madonna, mas gosto de a ver trabalhar quando aparece na televisão, apesar de ser sempre nuns propósitos que se fosse minha filha, Deus me perdoe, perdia o amor a uma colher de pau. Mas tenho um sobrinho que a leva muito em gosto. Quer dizer, que leva muito em gosto é a gente a falarmos. Ele é assim daqueles fãs que vai acampar de véspera para a porta dos concertos para ficar na primeira fila. Daqueles que gasta um ordenado ou dois num fato de treino igual ao dela. É capaz de ficar um mês ou dois a comer atum com arroz trinca para juntar dinheiro para ir ver a senhora cantar lá fora. E isto é desde miúdo. Agora já é um homem casado e continua a não perder um espectáculo que seja. Só que agora vai ele e mais o marido.

Bom, resumindo e baralhando: deixem-se de invejas, que isso é uma coisa muito feia.

E mais: gostam todos muito de falar, mas, fossem os carros da Dona Madonna ou de outra qualquer, grande diferença não vos faz, que deixam sempre o vosso em segunda fila, «só para ir à bicazinha». Tenham juízo.

Com licença.