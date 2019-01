Os bons espíritos encontram-se

Capa n.º 769

Jerónimo de Sousa disse por estes dias que "o sector público faz melhor e mais barato". O camarada falava sobre a Saúde. Não sei se diria o mesmo sobre a Caixa Geral de Depósitos. Talvez.Há ano e meio, juntamente com o PS e o Bloco, o PCP enterrava o inquérito parlamentar ao banco do Estado porque, na interpretação dos comunistas, era preciso não dar argumentos à direita para que a Caixa fosse privatizada. Mais importante do que conhecer a ruinosa gestão da casa era preservar a virgindade do Estado em matéria bancária.