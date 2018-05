Os avós que não brincam

Tinha apanhado um comboio e num dia tinha visitado 36 países. Lembro-me de o ouvir contar isto à família num domingo, dando um murro na mesa e uma gargalhada na nossa cara. Resultado: avô - 15; netos - que zeros à esquerda.

Da mesa das crianças, eu podia vê-lo em Lisboa: um homem-ilha num parque de diversões. Podia imaginá-lo também: ansioso, com o pé a marcar semínimas para tentar acelerar o passo da fila, de pescoço esticado para adivinhar o que o pavilhão da Utopia lhe podia oferecer, a lamentar-se das bichas e da careca a escaldar (a única pala com que pactuava era a do Pavilhão de Portugal, pelo que com ele os bonés do Gil não faziam farinha). Com um passe de três dias (seriam quatro?) prometido, eu apostava na realidade virtual - o meu avô não tinha mesmo visitado 36 países num dia, pois não?



Quando chegou a minha vez, vi tudo sem pressa: os torniquetes de que toda a gente falava, a correria que tinha sido televisionada, depois a espera, ainda a espera, até a minha mãe a dizer: "Ninguém desespera!" Gostei como gosto de gelado de pistácio, da praia quando fica vazia, de uma canção para ouvir de manhã - tinha 16 anos, também me era fácil gostar de tudo. Apaixonei-me, até, à porta de um pavilhão, dando novo ânimo à expressão "amores de Verão", com uma paixão que durou hora e meia (o tempo que nos olhámos) mas que foi séria o suficiente para que as nossas famílias se conhecessem (estavam na fila, claro, e entenderam-se lindamente).



Com um passe de três dias (recordo-me agora: o quarto saiu-nos num sorteio), desejei sempre regressar. No último dia acho que chorei. O meu avô tinha ficado em casa - afinal, para ele estava tudo visto. Para outra avó, de outra neta, contudo, não estava tudo visto. Ela, como nós, queria ir ver o último Aqua Matrix da Expo. E, sim, no último dia eu chorei mesmo - mas não foi de emoção, foi do pontapé que avozinha me deu para me passar à frente. Os avós não brincam.