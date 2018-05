Não se pode morrer sem preencher o formulário

Isto não tem nada a ver com razões ideológicas ou de consciência, mas ainda bem que a eutanásia, tal como estava prevista nos diversos projectos-lei, foi chumbada. Qualquer pessoa que pretendesse falecer em paz desistiria de tal intenção, quando fosse confrontada com o edifício burocrático que todos os partidos montaram à volta de uma questão, que se dizia ser de consciência. Era como ir às Finanças e ser obrigado a preencher o formulário, mais o anexo, mais a minuta.

Para se perceber melhor o quão difícil seria falecer, convém analisar as propostas dos partidos favoráveis à morte assistida. Para o PAN, o procedimento deveria iniciar-se, "sem prejuízo da manifestação oral de vontade", com o doente a "redigir o seu pedido por escrito e entregá-lo ao médico assistente, devendo a assinatura deste ocorrer na presença do médico assistente". Em tudo na vida, e na morte, é preciso um papel.

Mas não um papel qualquer. Ou seja, um doente não poderia pegar numa folha em branco, redigir um texto, colocar a data e assinatura e já está. Nada disso. Tudo teria que passar por um "formulário único para o efeito, a aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da saúde". E neste teriam que constar os "dados do doente; Indicação da doença da qual é portador; Enumeração fundamentada dos motivos que o levam a formular um pedido de morte assistida; Descrição fundamentada sobre o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 3.º e 4.º da presente lei; Opção pela morte medicamente assistida na modalidade de eutanásia ou de suicídio medicamente assistido". Isto mesmo. Um pessoa pretende morrer, mas não o pode fazer sem preencher o formulário. A questão do formulário também constava do projecto de "Os Verdes". Há sempre um papel a preencher.

Continua o projecto-lei do PAN: "Recebido o pedido, o médico deve apreciar o mesmo, de modo a verificar se estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 3.º e 4.º da presente lei". Ora, isto são mais uns dias ou, com a quantidade de trabalho dos médicos, umas boas semanas. Vamos assumir, então, que o médico dá por verificados os requisitos. Eis o que deveria fazer: !Informar o doente do seu estado de saúde e a sua expectativa de vida; Discutir com ele o seu pedido de eutanásia ou suicídio medicamente assistido; Discutir com o doente outras possibilidades terapêuticas ainda disponíveis, se for o caso, assim como as possibilidades oferecidas pelos cuidados paliativos e as suas consequências e impactos na vida do doente; Consultar outro médico, cuja área de especialização corresponde a da patologia que esteja em causa, doravante designado por médico consultado, para que este se pronuncie sobre o estado de saúde do doente e sobre a admissibilidade do pedido de morte medicamente assistida".

Já "Os Verdes", depois do "médico titular" ter dado o parecer, este documento teria que ser submetido à "direcção do estabelecimento de saúde"., que o desencaminharia para a "comissão de verificação competente". E o que era esta comissão? Seria crida por portaria, uma por cada Administração Regional de Saúde. E deveria integrar três médicos, dois enfermeiros e mais dois juristas, os quais seriam nomeados pela respectiva Administração Regional de Saúde, pelas ordens dos Médicos, Enfermeiros e Advogados e ainda… um procurador do Ministério Público.



Os projectos do PS e do Bloco de Esquerda, por sua vez, mantinham a burocracia. Em primeiro lugar, depois de aberto o procedimento, ambos os partidos queriam a obrigatoriedade de um "parecer do médico orientador". Este, posteriormente, teria que ser confirmado por um "médico especialista". "No caso de parecer favorável do médico especialista, o médico orientador informa o doente do conteúdo daquele parecer, após o que verifica novamente se o doente mantém a sua vontade, devendo a decisão do doente ser registada por escrito, datada e assinada pelo próprio, juntamente com o parecer ou pareceres alternativos emitidos pelo médico ou médicos especialistas", vira o disco.



Não satisfeito com o "médico orientador" e o "médico especialista", os socialistas e bloquistas introduziram ainda a obrigatoriedade de um terceiro parecer: o do "médico especialista em psiquiatria", que intervinha sem que houvesse dúvidas entre os outros dois acerca da "capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte".



No fim de tudo, havia ainda lugar a mais um parecer, desta vez da Comissão de Verificação e Avaliação, que podia cancelar tudo fosse realizado anteriormente.



Em consciência, um doente até poderia pretender falecer, mas depois de saber como é que tudo se passaria, talvez ele dissesse "deixe estar, passo cá noutro dia".