Onze pontos sobre Angola

Poupem-nos ao romantismo de cordel, ao populismo de papel, ao “nacional-porreirismo” de hotel, na relação entre Portugal e Angola. É preciso, entre os dois países, um diálogo de adultos: realista, franco, mutuamente profícuo, que não fique aquém das palavras nem além do desejável. Eis alguns contributos para o debate

1 A memória é quase sempre selectiva. Entre Portugal e Angola, em matéria historiográfica, e no que toca aos estados, não se trata de branquear o mal, ou de exagerar o bem, mas muito simplesmente de não perder tempo em matérias que nunca gerarão consenso.



2 Angola está ainda em fase de "reconstrução nacional". Pode parecer uma eternidade, se recordarmos que a independência tem 43 anos, quase o triplo do que a humanidade já viveu neste milénio. Mas o prolongado período justifica-se pelas guerras intensas e pazes frágeis, ou ilusórias, que se seguiram. Portugal e os portugueses precisam de entender isso, e relativizar tudo o que possam afirmar sobre "países em crise".



3 Não há nada mais martelado do que a existência, entre Lisboa e Luanda, de uma língua comum. Mas além da mera enunciação, certo é que se trata de um património imenso. Permite entender, comunicar, retransmitir e planear de forma imediata. Ajuda a mover massas e a promover uma rede de comunicação e informação sociais que levaria séculos a solidificar. É um valor que não pode ser esquecido, mas que precisa de ser cuidado todos os dias, com ou sem acordo ortográfico.



4 A não interferência nos assuntos internos de cada Estado é uma tarefa dos órgãos soberanos, sejam Presidentes, chefes de governo, ministros, parlamentares, juízes ou funcionários públicos. Mas não pode significar a abdicação, por parte das chamadas sociedades civis, dos cidadãos comuns, das organizações não governamentais, de discutir, criticar, apoiar, investigar e pensar as circunstâncias dos dois modelos e das duas nações. No Estado, nada de intrusão. Na sociedade, nada de censura.



5 Angola continua sobretudo a exportar para o nosso país (quase 95% do total) petróleo, e Portugal diminuiu em mais de 100 milhões de euros as exportações de maquinaria, produtos agrícolas e químicos para Angola. Há elementos estruturais na relação económica bilateral que precisam de ser mudados, mas antes disso tem de haver um pensamento estratégico sobre o assunto, que não ignore a realidade, mas que a possa transformar. Portugal deve ajudar Angola a sair definitivamente da dependência dos carburantes, Angola deve auxiliar Portugal a adaptar-se às novas necessidades africanas.



6 Continua a faltar um conjunto abundante e sustentado de parcerias luso-angolanas em terceiros países. As que existem são ou excepções ou aventuras tímidas.



7 Existe uma larga dívida, pública e privada, reclamada por empresas portuguesas. Muitas destas não quiseram sair de Angola com receio de serem substituídas por competidores de outros países, que não se importassem com a incerteza. Mas é agora importante estabelecer clareza, se não na resolução financeira do problema, com ou sem juros, com ou sem prestações, mas na definição exemplar da existência, titularidade, regularidade e legalidade dos mesmos compromissos.



8 A certeza jurídica entre os dois países não é um assunto menor. Convém lembrá-lo na prática.



9 As relações de segurança e defesa são tradicionalmente boas, mas importa que entrem numa era de desafios totalmente diferentes, em que a emergência tecnológica, a redução e qualificação de efectivos, a substituição de logística obscura por operacionalidade clara, e da quadrícula pela capacidade expedicionária e de intervenção rápida constituem problemas que se põem aos DOIS países.



10 A CPLP pode ser um mero rótulo, ou uma plataforma realista. Portugal e Angola, se possível, e sempre que possível, aliados à grande capacidade e potencial do Brasil, podem transformar esta comunidade, no desenvolvimento com justiça, inclusão, trabalho e responsabilidade.



11 Sempre que solicitado, Portugal deve ajudar Angola a repatriar capital ilicitamente retirado do país. E deve convencer aliados, na UE, nos EUA e algures, a igual atitude. Reciprocamente, espera-se que Angola faça algo idêntico. Como é natural.



O pior, excepto tudo o resto



Há alternativa ao revelado Tratado do Brexit, as quase 600 páginas que registam ano e meio de negociações árduas, envolvendo centenas de burocratas esforçados?

O pálido trunfo/triunfo de Theresa May é o facto de, apesar das ondas alterosas, não ter aparecido um plano de substituição: nem entre trabalhistas, nem no clã Boris Johnson, nem na legião Farage, nem na Escócia e na Irlanda do Norte, nem nos diversos grupos e corporações de indignados e revoltados.

O Reino Unido manter-se-á num mercado comum, mas terá de aceitar a jurisdição do Tribunal de Kirchberg, no Luxemburgo. Afirmará de direito a fronteira com o Eire, mas sem marcas físicas de separação.

É frágil? Sim. E a União, não é?



Déjà vu



França é a pátria das revoltas de pés descalços e ventres ao léu, para usar a linguagem medieval portuguesa.

Antes e depois de "canalhas", proletários e pequenos burgueses arruinados, teve a Jacquerie campesina na Guerra dos Cem Anos, a Chouannerie e a Vendeia face à tirania revolucionária (1793), o Poujadisme contra os centros comerciais, de 1953 a 1958, os "coletes vermelhos" bretões em 2013, arrasando ecopontos, e agora os "coletes amarelos", esmagados pelo aumento dos combustíveis.

As estradas sofreram bloqueios, ninguém se entende, o governo hesita, e há um grande ressentimento contra os novos políticos de Macron. Aqueles que tinham prometido acabar com a velha prática.



Sugestivos



Na banda desenhada, a herança de E.P. Jacobs (na foto) em boas mãos: 25º volume da série Blake e Mortimer: Vale dos Imortais. A primeira parte foca-se na guerra civil pela China (1929 -1945), e na paranóia em Hong Kong. Para já só em francês, do trio Sente, Berserik e Van Dongen.

A ouvir, a nova e talentosa sensação do "punk furioso" britânico, o grupo Idles, que explode no espaço Lisboa ao Vivo (27). E a embaixada de França ajuda as associações de cuidados paliativos, com um concerto solidário no Palácio de Santos, no mesmo dia.

Na tela, Viúvas, o último e inteligente Steve McQueen, e o remake do perturbante Suspiria, de Dario Argento, agora com as bruxas más à sombra do muro de Berlim, em 1977.