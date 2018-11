Onde está o BE na luta contra a corrupção?

O BE apresentou em diversos momentos iniciativas legislativas no sentido de alargar a malha das incompatibilidades e conflitos de interesses dos políticos, avançou com previsões de ilicitude em matéria de rendimentos não declarados e injustificados. Tudo isso é um bom ponto de partida mas não chega hoje nem chegará nunca se o BE e todos os restantes partidos não clarificarem as suas posições em questões essenciais como a dotação de meios técnicos e humanos do Ministério Público e da Polícia Judiciária, da entidade que fiscaliza as contas dos partidos, do reforço de meios periciais aos mais diversos níveis e, no plano puramente legislativo, no aprofundamento do direito premial na área do crime económico como hoje existe na repressão do tráfico de droga e do terrorismo.

Estaremos no plano do mais puro cinismo e hipocrisia política se o BE e, no fundo, todo o sistema partidário, permanecer silencioso perante o vergonhoso estrangulamento que está a ser feito à Polícia Judiciária em matéria de meios. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção – que tem processos tão importantes como os das fraudes ao Serviço Nacional de Saúde, da Caixa-Geral de Depósitos, em parte, do chamado universo GES/BES, do futebol, entre muitos outros - , já teve 170 inspectores e hoje tem 70. Já não consegue distribuir processos e evita fazer presos para não ter prazos imperativos de instrução dos inquéritos.