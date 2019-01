O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou esta semana para o programa de Cristina Ferreira a desejar boa sorte à apresentadora nesta sua nova etapa. Antes, já tinha ligado também para o programa de Manuel Luís Goucha. Ontem, e por último, gravou uma mensagem para o programa de Sónia Araújo e Jorge Gabriel. Curiosamente, fez o mesmo percurso que a minha avó quando faz zapping: do canal 4 para o 1.

Resta telefonar para a RTP 2, mas basta olhar para a programação do canal para perceber que as comunicações por lá ainda devem ser feitas via garrafa no oceano.

Não me causa qualquer desconforto ter um Presidente da República dinâmico que gosta de conversar ao telefone. Já que aqui estamos, até gostaria de saber qual o tarifário que utiliza. A ligar para tantos 707, eu já estaria sem saldo.

A pergunta que faço é simples: o que se segue? Imagino que isto dos telefonemas seja para continuar. Há outros 300 canais para ligar. Em alguns deles, como o Caça e Pesca, pode nem ser fácil puxar conversa sobre o melhor anzol para robalos.

Vai daí, por que não criar uma Linha Oficial da Presidência da República? E, por que não, um atendedor de chamadas que utiliza a voz do Presidente com um ligeiro autotune? Depois de "OK! Teleseguro, fala a Marta", por que não ter um "OK! Telepresidência, fala o Marcelo"?

Até já imagino as opções:

Para receber telefonema do Presidente, prima a tecla 1;

Para receber beijinho do Presidente numa feira medieval, prima a tecla 2;

Para nadar bruços com o Presidente na praia do Guincho, prima a tecla 3;

Se deseja ser atendido por um assistente no Palácio de Belém, prima a tecla 0.

Fosse eu Presidente da República, não me ficaria pelos telefonemas a canais de televisão. Ampliava esta iniciativa aos meios digitais que chegam a mais gente. Por que não enviar voices para o whatsapp de cada um dos portugueses? Sempre que se dá uma tragédia, o Presidente Marcelo é o primeiro a chegar ao local. Sonho um dia vê-lo com a mesma rapidez no vídeo de um youtuber a comentar "FIRST!".

Gosto de ter um Presidente cool que vai a todas, mas fico ciumento porque já vou na minha décima primeira crónica na Sábado e nunca tive direito a uma chamadinha.