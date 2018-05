Offred no País do respeitinho

Porém, uma revolução como a de 25 de Abril de 1974 pode mudar um regime, mas não a mundividência de uma população para quem o "respeitinho" foi e ainda é "muito bonito". Ou seja, liberdade de imprensa, sim, mas sem beliscar o meu pequeno mundo, os meus interesses, as minhas convicções. Je suis Charlie em França. Em Portugal, a conversa é outra. Ainda há quem pense que o papel de uma imprensa livre é, apenas e só, divulgar livremente os actos e as agendas oficiais, os comunicados, as declarações públicas. Qualquer desvio a este guião é logo entendido como um "ataque pessoal", uma "cabala", uma "acção concertada" ou, como se verificou nas últimas semanas com a divulgação dos vídeos dos interrogatórios da Operação Marquês, o fim do jornalismo. Enfim... Mas o que está por trás destas manobras de censura ao jornalismo não é mais do que uma perda de poder que um certo tipo de jornalismo cultivou durante anos junto dos poderes instalados, ao mesmo tempo que apregoava nas colunas dos jornais grandes tratados sobre o papel e a independência do jornalismo. No fundo, para este grupo, era preferível fazer saber aos que detinham o poder que os vídeos existiam, mas não se divulgavam, ficando assim o conhecimento de actos com relevância pública em circuito fechado. A recompensa chegava sempre através de um convite qualquer para assessor, director de comunicação, ou apenas um pequeno-almoço.



A prova bastante disto é que, nas últimas semanas, os jornais encheram-se de artigos de opinião sobre os vídeos da Operação Marquês, criticando severamente o jornalismo. Certo é que, no final do mês de Fevereiro, a PSP realizou várias operações em bairros de Lisboa, como o da Boavista. Algumas pessoas foram filmadas a entrar para os carros da polícia devidamente algemadas e um responsável da polícia até deu uma conferência de imprensa no local dos acontecimentos. Se alguém encontrar alguma linha de crítica num qualquer jornal que tenha sido escrita sobre isto, por favor envie para "carloslima@sabado.cofina.pt". Tal como o regime de Offred, o nosso também reage quando um dos seus é atacado e está a marimbar-se para o Bairro da Boavista. A liberdade de imprensa, porém, é para todos.

Não querendo estragar a surpresa dos novos episódios da série A História de uma Serva, o que em linguagem pós-moderna se traduz por spoiler, a nova temporada começa com a fuga de June (Offred) das malhas do regime teocrático, autoritário e policial ficcionado por Margaret Atwood. A fuga da clínica, onde é confirmada a sua gravidez, atravessa duas metáforas cirurgicamente implantadas na trama: June foge numa carrinha frigorífica acompanhada por peças de carne penduradas por ganchos (no fundo, o papel da mulher naquela sociedade) e acaba por se refugiar no que, outrora, foi um dos símbolos de uma sociedade livre e democrática: a sede de um jornal.A escolha do local também não terá sido aleatória para os argumentistas, que adaptaram para televisão a distopia da escritora. Numa sociedade marcada pelo fundamentalismo religioso - em que o Livro de Job tem uma importância central na construção da sociedade -, June refugiou-se no edifício do The Boston Globe, jornal que denunciou os abusos sexuais na Igreja Católica americana.Deixando de lado a mensagem da carrinha frigorífica, convém fazer uma espécie de ponto de situação sobre os breves momentos de liberdade que o edifício do The Boston Globe proporcionou a June e a liberdade que hoje a imprensa proporciona aos cidadãos. Neste aspecto, Portugal é um caso peculiar. Qualquer estudo de opinião que se fizesse aos cidadãos certamente concluiria que 98 ou 99% eram a favor da liberdade de imprensa, cujo dia mundial se celebre a 3 de Maio. Assim, como princípio geral, é aceite. Ninguém teria coragem de responder negativamente a uma pergunta dessas.