O Verão de 1984

Quando o olho clínico de Aurélio descobre Dani (e só o Dani, que pena), num jogo de bola em Tróia.

É daquelas histórias contadas repetidamente pelo meu pai. Vá, repetidamente é um exagero. É só uma vez por ano. No momento em que se vira à direita na saída dos barcos em Tróia, a apresentação de um relvado rodeado pelos três blocos coloridos de apartamentos e um campo de minigolfe transporta-o automaticamente para a história. "Foi aqui que o Aurélio Pereira te viu a jogar com o Dani."



Esse mesmo, o Dani do golo maradoniano à Argentina no Mundial sub-20, o Dani do 1-0 ao Tottenham na estreia pelo West Ham, o Dani dos bis de cabeça ao Rangers na estreia europeia pelo Ajax. O Dani, craque.



Durante anos, ouvi-o a falar desse jogo de crianças naquele relvado, sem mais testemunhas. De repente, em 2011, conheci o Aurélio. Num restaurante em Campo de Ourique. O almoço é cabidela com amigos em comum. A entrada serve-se cá fora, com Aurélio a dirigir-se aos restantes comensais: "Quando descobri o Dani em Tróia, tinha ele 7 anos [1984], o Rui era um dos miúdos que estava a jogar com ele."



E continua por aí fora, a driblar como se fosse um extremo. "Às tantas, comecei a atirar-te bolas à cabeça para ver se tinhas jeito e o teu pai veio ter comigo a perguntar-me o que era aquilo." É só rir. Tanto a intromissão do meu pai como o meu jogo de cabeça. Craque, o Aurélio.