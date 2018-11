O Valente e o Lobo

As entrevistas de António Lobo Antunes (ALA) e Vasco Pulido Valente (VPV) dificilmente passam despercebidas. A razão é de uma simplicidade essencial: ambos produzem afirmações estrondosas, maciças e retumbantes que ora provocam repulsa e irritação, ora concitam a atenção apaixonada dos que gostam de sangue, de ver os outros a atirar pedras aos famosos.Há muitas coisas que diferenciam ALA e VPV, e muitas outras em que ambos se assemelham (dir-se-ia, até, que é ténue a distância que os separa, mas isso fica para outra ocasião). Porém, aquilo que talvez os revela melhor é a ausência de afecto na infância e a devastação do mundo interior em resultado da experiência familiar.Na verdade, as inúmeras entrevistas que ambos têm concedido parecem dadas de propósito para os psicanalistas. Na última entrevista ao jornal Público, VPV confessa: "Eu tive uma adolescência particularmente difícil porque tinha muitos conflitos com a minha mãe. E acabei por ir para colégios internos, um que era quase um presídio, que era o Colégio Nuno Álvares, em Tomar. (…) Tinha conflitos com a minha mãe, não quero entrar em pormenores. Era incompatível com a minha mãe. Fui para o Nuno Álvares e fiz lá o exame do 5º ano e depois fui interno para o Colégio Moderno, ali para o Campo Grande, até acabar o 7º ano."ALA, por seu turno, confessa-nos que "a minha mãe não era terna", "a relação com o meu pai sempre foi muito distante", "[a minha mãe] tem muitas qualidades, mas não me lembro de alguma vez me ter beijado", "eu sentia alguma falta disso. Apetecia-me pôr a cabeça num colo, mas nunca havia muitos colos disponíveis, nunca há", "o meu pai é um homem de um profundo egoísmo. Não me lembro de ter recebido a sua ternura, nunca. Nem a da minha mãe", "não havia confidências, nem manifestações exteriores de ternura...", "o meu pai e a minha mãe não falavam muito. Não havia grandes expansões físicas de ternura", "Não me lembro de o ver fazer uma festa a um filho, não me lembro de uma palavra terna. A minha mãe também não era especialmente demonstrativa", "os meus pais, em matéria de ternura, não eram pródigos. A minha mãe era seca".Aos que consideram que estes dois homens, ambos com mais de 70 anos, não têm que ajustar publicamente contas com os progenitores, a minha resposta é que o facto de ambos o fazerem não só é terapeuticamente saudável para eles, como constitui uma importante mudança de sensibilidade na cultura portuguesa, uma cultura que sempre viveu da dissimulação e ocultação das emoções e das vivências pessoais, uma cultura onde todos tentam esconder aquilo que são e foram, e em que todos procuram ser o contrário daquilo que parecem. Pela primeira vez, de uma forma inédita, temos dois intelectuais públicos a falar disso. Essa transparência só Luiz Pacheco é que a conseguiu verdadeiramente concretizar (vd. as entrevistas que recolhi em O Crocodilo que Voa, Tinta-da-China).Dito de outro modo, só escritores nas margens do reconhecimento institucional é que o conseguiam fazer. Que escritores ou intelectuais totalmente estabelecidos, como ALA e VPV, confessem a falta de afecto que sentiram desde as suas mais remotas origens, que ambos tenham a coragem de partilhar a experiência da ausência de relação afectiva com os pais, e como isso moldou aquilo em que se tornaram, prova que ambos conseguiram quebrar um hábito mental fortemente enraizado no substrato da nossa cultura. Só por isso, merecem ser aplaudidos.O grande contributo das entrevistas de ambos é, sem dúvida, aclararem a infância que os engendrou, é mostrarem-nos o que lhes aconteceu (e o que nunca se passou, i.e., o afecto dos pais) antes de se terem tornado figuras públicas. O facto de ambos possuírem um sentimento profundo de que foram mal ou pouco amados na infância permite-nos uma compreensão concreta de ambos (e oferece-nos motivos para não negar inteiramente razão a Sigmund Freud quando aventou a opinião de que o nosso comportamento é função da nossa infância, de que o passado entra na composição do presente e ocupa um lugar na estruturação de todos os seres humanos).Em primeiro lugar, a experiência da falta ou da ausência de afectos indica que estamos perante uma espécie de dois "sem-abrigo" da infância, dois indivíduos de extrema fragilidade emocional que foram amachucados e endurecidos por esses traumas. Nesse sentido, a vida dos dois tem sido uma luta contra os progenitores e a sua genealogia familiar. É isso que as entrevistas (e grande parte da sua produção escrita) nos revelam: os esforços de ambos para se desembaraçarem dos fantasmas dos pais e da família.O desenvolvimento psíquico, social e profissional de ambos parece-me resultante ou dependente desse desamparo originário, do sentimento de abandono e dos conflitos que eclodiram no ambiente da infância. Em geral, as personalidades que passaram pela experiência cruel da rejeição quando se propunham à ternura dos pais, como aconteceu com ALA e VPV, tendem a sentir-se dominados pela ânsia de se destacarem, de brilharem, de serem reconhecidos totalmente, absolutamente, e ocuparem um papel de relevo na cultura portuguesa.Tendo em conta a estrutura social vigente, tornar-se conhecido, elevar-se, valorizar-se a si e ao seu trabalho é simultaneamente um mecanismo de segurança e de fuga, é uma forma de compensar a falta de afecto e de sentir alguma segurança face à angústia da carência de amor e de compreensão que sofreram na primeira infância (as decepções sofridas na infância são compensadas com o êxito e com um feroz desejo de poderio intelectual).Depois, para aumentarem o seu sentimento de segurança, usam frases empoladas para ganharem maior relevância e criam teorias de grandiosidade. Eis o que me parece explicar a megalomania da linguagem e dos pensamentos, os exageros de auto -importância nas entrevistas: ambos querem chamar fortemente sobre si a atenção dos outros e, para isso, valem-se de afirmações exageradas, que levam à ampliação da sua individualidade, a uma superavaliação dos méritos que possuem. Por exemplo, ALA acredita que vai ficar, "estive a ler o texto de um crítico do El País que diz que daqui a cinco mil anos vou ser lido com paixão. Acho que ele tem razão", "faço uns livros que espero que daqui a 500 anos ainda dêem trabalho aos críticos. Já cá não estou para ver. Como os Jerónimos. Entre o Camões e o Vasco da Gama!", "sabia desde o princípio que era o melhor.Isto era evidente: eu era o melhor", "o que faço ainda é cedo para ser compreendido. Tenho a sensação que estou a escrever coisas maiores do que eu".Já VPV camufla o seu desejo obsessivo de reconhecimento e o seu narcisismo rebentando com tudo o que está à volta, afirmando, com o ribombar de canhões, que os portugueses são todos iletrados, incompetentes e de uma ignorância abissal, que "a estupidez humana é infinita e a estupidez portuguesa ainda consegue ser maior" ou que as ciências sociais são "uma aldrabice, uma pura aldrabice", ou "fraudes, pura e simplesmente".A megalomania, ao sobrestimar as sensações internas e a interpretação negativa do exterior, fá-los perder o contacto com a realidade, impede-os de perceber que as suas altas expectativas não são congruentes com o reconhecimento dos outros, o que gera novas angústias e faz com que se sintam novamente ignorados ou não apreciados como deviam. Há em ambos uma exacerbação afectiva, uma raiva por não se sentirem devidamente reconhecidos e amados em Portugal, por sentirem que a sua genialidade continua à espera de reconhecimento. Esse défice de reconhecimento deve-se, segundo eles, a uma época injusta onde imperam os ciúmes, as invejas, as intrigas. ALA considera que "ninguém escreve como eu.Nunca ninguém escreveu como eu em português", por isso "há muitos escritores que me têm um pó desgraçado"; ALA considera-se o melhor escritor do mundo, mas quem recebeu o Prémio Nobel foi José Saramago, porque "as pessoas pensam que sabem ler mas não sabem". VPV, apesar de ser o melhor historiador português e aquele que melhor escreve em Portugal, foi ultrapassado no Instituto de Ciências Sociais pelos marxistas, que eram "muito medíocres e as ideologias dominantes não passavam de várias formas de esquerdismo completamente metafísicos e simplórios".Sentindo que vêem claramente mais longe que todos, que são criaturas lúcidas num mundo que não o é completamente, ou pelo menos tanto como eles, as entrevistas em que ambos se desmultiplicam mostra que consideram ter especial direito à atenção de todo o País e que necessitam desse cerimonial para se fazerem notar socialmente; e, simultaneamente, constituem um mecanismo de defesa e protecção contra a ansiedade, servem-lhes de protecção contra o risco de serem considerados insignificantes e voltarem a ser abandonados. Por outro lado, constituem um canal útil para descarregar ou libertar a hostilidade, permitem-lhes engrandecer a experiência própria e destruir a dos outros, magoando-os e humilhando-os.De seguida, vendo-se prisioneiros do desespero do reconhecimento social, dessa busca incessante de reconhecimento pelo seu talento, são invadidos por um sentimento de auto -exclusão: ALA avisa que "cada vez mais os livros vão sair primeiro no estrangeiro, e resta saber se sairão em Portugal", VPV afirma que "já não pertenço a esta história" e que "não fui feito para isto". O que, mais uma vez, está ligado às primeiras experiências de exclusão na infância, que lhes gangrenou a vida adulta: como o seu desejo de afecto se viu profundamente prejudicado pelos pais, que os "abandonaram" emocionalmente, também eles nos abandonam e nos fazem sofrer.Não conclua de tudo isto que ALA e VPV não possuem qualidades literárias e intelectuais, porque ambos as têm em doses elevadas. Pretende-se apenas dizer, parafraseando Freud, que os dois poderiam ser muito melhores se não quisessem ser tão bons.