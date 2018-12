O último a rir

Entrámos em pré-campanha. Déjà vu: todos os partidos entram no purgatório para se limpar de pecados, todos recorrem à cirurgia estética para realçar qualidades. É o tempo dos ajustes de contas e das amnésias gerais ou selectivas. Como no passado, tudo está em aberto

As próximas eleições estão a ser preparadas debaixo dos nossos narizes, e podem vir a ser o conjunto de duas guerras civis: entre PS e BE, e entre o PSD e a Aliança. Além do resto. Isto é: quem governa quem, e quem condiciona (ou não) um segundo mandato de Marcelo.



O PS é a consciência e a ideologia do BE, ou trata-se do contrário? Tenderá o PS a transformar-se em BE, ou o BE em PS? Subestimar o outro pode sair caro.

Quanto à "direita" (as aspas denotam a anedota da classificação), a revolução seria a Aliança fazer desaparecer o PSD. Isso não vai acontecer.



Daí que de duas uma: ou o partido "liberalista" (arranjem outra palavra depressa) de Santana Lopes ganha votos suficientes de forma a tornar -se relevante para o PSD e para o mundo, ou ficará sempre como uma mera verruga na face de Rio, ainda menos CSU do que o apêndice bávaro de Merkel.



E há duas formas de se tornar relevante: conseguir ir buscar votos à abstenção, ao PS e só depois ao PSD, de forma a tornar-se indispensável para que este obtenha uma maioria absoluta, ou ganhar apenas o suficiente para que o PSD perca a maioria. Ganhar por excesso ou por defeito.



É preciso depois perceber onde ficam o PCP e, sobretudo, o CDS/PP.

Este arrisca-se a crescer de forma desmesurada, nomeadamente se Rio não se tornar num mar, e se a Aliança não for mais do que uma nova marca. Tem sido a única oposição visível, vocal, estruturada, consciente e coerente à equipa de António Costa.



Perante isto, o problema de Rio e Santana é, por um lado, o facto de serem vinho velho em odres novos: precisam de ser novidade e diferença, mas pertencem, com mérito, à história. Por outro, possuem os dois um problema de fronteira e afirmação: Rio face a um PS da pós-"esquerda", Santana face a um PP que ocupa todo o espaço partidário à "direita" do PSD.



O drama do actual PSD não é só o de aparecer pálido, ou ausente. É o de, vistas bem as coisas, as palavras e as pessoas, não ter ainda conseguido descobrir o que é que o separa do PS. E pode bem chegar às eleições a achar que o que o separa é menos do que o que o aproxima.



Quanto a Santana, o drama é ainda maior: não tendo muito tempo, precisa de tempo para se afirmar. E se se limita a querer ser o que o PSD/PPD já foi, tem um campo de manobra reduzido. Claro que um colapso de Rio poderia transformar tudo: mas Santana já não está no PSD para ser o seu enésimo salvador. Ao contrário, por exemplo, de Durão Barroso.



Por fim, o PCP: não tendo embarcado totalmente no Governo Costa, também não desembarcou. Está algures como os estivadores de Setúbal: meio cá, meio lá. É possível que o partido venha a reclamar, junto das massas, os louros de ter obtido magras melhorias sociais. Mas o BE já ocupou esse campo das vitórias morais. Restará a Jerónimo o das vitórias murais.



Sem querer brincar com coisas sérias, o PCP tem também um problema de orfandade. Com o BE seduzido por uma "esquerda" leve, romântica, libertária e social-democrata, poderia recuperar a memória, o exemplo e as propostas da "verdadeira esquerda". Mas esta já não existe em sítio nenhum do mundo.

Falando de murais, o "de esquerda e patriótico" (num tempo de falsas "esquerdas" e de vendilhões de pátrias) pode servir, na transição. Mas é capaz de ser pouco.



E Marcelo? Aparentemente não depende de ninguém. Reconduz-se se quiser. Mas num xadrez a cinco ou seis, sem maiorias claras, pode ter de encontrar outra cartilha de justificação. Se à geringonça suceder uma maquineta ainda mais complicada, ou um bloco central/lateral de sobrevivência, a sua função fica alterada: em vez de conservar e mediar, terá de inovar e conduzir.



O PS julga que pode controlar o BE. O BE julga que pode controlar o PS.

O PSD julga que pode controlar os estragos. O PP julga que pode substituir o PSD. A Aliança julga que pode entrar na festa. O PCP julga que pode justificar-se.

Mas o último a rir é o que ri melhor. Por favor, não façam apostas.



Divórcio ou novo casamento?



Não se percebe a "tristeza" deste "divórcio": o Reino Unido e a UE continuam a existir, e há uma espécie de retorno à ordem natural das coisas. Em boa verdade, Londres nunca foi verdadeiramente "europeia" no sentido de Bruxelas, e durante décadas, os franceses chamavam-lhe O Cavalo de Tróia.



A seguir ao referendo de 2016, muitos previram a catástrofe: o fim do trono britânico, a secessão da Escócia e da City, a divisão feudal do continente, com os teóricos da conspiração a culparem Putin ou Trump.

Mas o que fica neste tratado é uma solução razoável, em que sobretudo se consagram os direitos tradicionais de 5 milhões de cidadãos, segurança, união aduaneira e um mercado comum ainda possível.



Mare clausum



O mar de Azov é uma espécie de lago, controlado de direito pela Ucrânia e Rússia, mas nas mãos da evidente supremacia militar moscovita. Sem possibilidade de ali navegar pacificamente, Kiev vê a sua costa sudeste bloqueada, de Mariupol a Henichesk. Todas as transacções precisam de se fazer por terra, o que é ruinoso.

Materialmente, o boicote naval russo é uma terceira ocupação, depois da Crimeia e do Donbass. Ninguém precisa de uma guerra. Ninguém quer uma guerra. Desta, os ucranianos, sozinhos, sairiam esmagados, mas o Kremlin pagaria um alto preço em sangue e recursos, e ficaria sem o seu principal amigo de ocasião, a Turquia.

Em tal dimensão dramática, aguarda-se sempre por Washington.



Livraria moderna



Becoming, guarda-memória de Michelle Obama, é ternurento e delicado, mas firme. E vale por duas revelações: a autora não se candidata à presidência, e está farta dos partidos e do seu espírito de seita.

Quanto ao A Rapariga do Tambor, reedição do clássico de 1983 de John Le Carré, tem como pano de fundo a tragédia israelo-palestina. Essencial é a obra-prima sobre três civilizações bíblicas: do Nobel Thomas Mann, José e os seus Irmãos (Tomo I), com tradução imaculada. Já o Relatório sobre a Liberdade Religiosa do Mundo, da Fundação AIS, mostra o cristianismo ameaçado, perseguido, escorraçado, resistente e clandestino. E Uma Breve História da I Guerra, de Gary Sheffield, fecha 1918 à chave.