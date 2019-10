ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

A primeira verificação é histórica e étnica: os cidadãos da República Turca (laica mas com uma maioria muçulmana) são em grande parte curdos. Estes representam cerca de 20% do total.Estes curdos sírios vieram precisamente das áreas agora invadidas, juntamente com turcomanos, assírios, cristãos arménios, drusos e alauitas, ou segundas gerações de turcos emigrados.Quem os expulsou?O regime de Assad, primeiro, afogando em sangue a Primavera Árabe local.O Daesh, depois, degolando quem não se convertesse ao seu culto, e por fim o PKK e as suas versões política (PYD) e militar locais (YPG).Mas o que é afinal o PKK, ou "Partido dos Trabalhadores Curdos"?Essencialmente – como a ETA ou o IRA – um grupo que começou por reivindicar os direitos curdos na Turquia (desrespeitados grosseiramente até há uns 30 anos), que "evoluiu" para a reclamação de um Curdistão independente, e que por fim, com as aberturas, reformas e descentralização promovidas por Ancara, se viu rejeitado por eleitores e militantes, e acabou no terrorismo mais cruel.