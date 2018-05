O Trigo e o joio nos tribunais

De vez em quando, os juízes gostam de invocar a "experiência comum" e o "homem médio" para justificar o entendimento que fazem dos factos que lhes são apresentados. Em vez de dizerem, por exemplo, "as declarações do arguido não fazem qualquer sentido", o que é juridicamente correcto afirmar-se é que nas regras da experiência comum "situam-se as descontinuidades imediatamente apreensíveis nas correlações internas entre factos, que se manifestem no plano da lógica, ou da directa e patente insustentabilidade ou arbitrariedade; descontinuidade ou incongruências ostensivas ou evidentes que um homem médio, com a sua experiência de vida e das coisas, facilmente apreenderia e delas se daria conta" (Processo 936/08.JAPRT, Supremo Tribunal de Justiça).Definido o conceito, há que aplicá--lo a um caso prático: Salvato Trigo, reitor da Universidade Fernando Pessoa, acusado pelo Ministério Público de um crime de infidelidade por, nas contas da acusação, se ter apropriado de 3 milhões de euros da instituição particular de ensino em benefício próprio e da sua família.Como se trata de uma instituição de ensino superior, que presta um relevante serviço à comunidade, é das "regras da experiência comum" que o "homem médio" teria todo o direito a seguir o julgamento e a acompanhar a produção de prova. Mas, não. O juiz entendeu que o "homem médio" não tinha nada que acompanhar as sessões, por isso, como se de um caso de abuso sexual de menores se tratasse, decidiu que tudo decorreria à porta fechada. E assim foi. Lá dentro, tudo sossegadinho, sem escrutínio público.A criatividade judicial esbarra, porém, nalguns pontos que a lei teima em manter: as sentenças/acórdãos têm de obrigatoriamente ser públicos. Por isso, no fim de tudo, lá se soube que Salvato Trigo foi condenado a um ano e três meses de prisão por, agora nas contas do juiz, ter desviado 2,2 milhões de euros. A pena, claro está, foi suspensa. O "homem médio" deve ter ficado perplexo com esta sentença. Começou a fazer contas de cabeça: um ano e três meses de pena suspensa por desviar 2,2 milhões, enquanto há um ano um casal foi condenado a uma pena de multa efectiva de 990 euros pelo Tribunal de Vila do Conde por ter furtado 56 packs de leite achocolatado.Em 2011, dois homens desempregados foram condenados pelo tribunal de Setúbal a dois anos de prisão efectiva por roubar fio de cobre e conduzir sem carta. Segundo uma notícia do Público, ambos negaram as acusações e apesar de "ninguém ter visto os arguidos a cortar os referidos cabos", face à prova produzida e às regras da experiência, o tribunal não teve "dúvidas em como os arguidos praticaram os factos pelos quais vinham acusados".Finalmente, percebe-se a parábola do "homem médio": é por remorso que os magistrados tanto o invocam, porque é o único que acaba com penas efectivas. Quanto a Salvato Trigo, o tribunal deu igualmente como provado que o reitor da Universidade Fernando Pessoa é uma pessoa educada, inteligente, com uma personalidade dinâmica e audaz. Faltou dizer que é licenciado, doutorado, condecorado, bem inserido socialmente, com vida familiar estável, até pelas contas do processo.Por isso, ao contrário do "homem médio", um homem como Salvato Trigo não pode ser condenado a uma pena de prisão, apesar dos tais 2,2 milhões. Simplesmente, porque a cadeia não acautela as necessidades de reinserção social, que alguém com o prestígio e a reputação do reitor da Universidade Fernando Pessoa merece. Já o "homem médio", se estiver desempregado, divorciado, os tribunais concluem que o melhor é ir para a cadeia. Salvato Trigo saiu do tribunal e foi à sua vida.