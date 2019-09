Mais crónicas

A paixão pelo Interior do País 12-09-2019 Em época de eleições, sucedem-se as preocupações e as medidas para o Interior. Mas, vamos ser honestos: onde não há pessoas, não há votos. E o melhor que António Costa desencantou foi um Erasmus que o seu próprio governo aprovou em 2018

Da maioria absoluta ao pentapartido 12-09-2019 O que está em cima da mesa nestas eleições legislativas é a escolha entre um poder absoluto e um outro que, seja qual for a sua geografia político-partidária, cheira ao bafio do velho pentapartido à italiana

O crime que nunca existiu 11-09-2019 Para si, leitor, temos a pré-publicação de um capítulo de um livro essencial para compreender o submundo de um País que alguns teimam em dizer que não é de corruptos. Eduardo Dâmaso revela a história da corrupção em Portugal

Como funciona o tribunal de júri? 11-09-2019 Se é certo que o julgamento por este tipo de tribunal é comum nos Estados Unidos da América, entre nós acaba por ser excepcional.

Medina & Salgado 11-09-2019 O trabalho de descaracterização e destruição persistente levado a cabo por Medina e Salgado traduziu-se na multiplicação de condomínios de luxo, especulação imobiliária catastrófica, epidemia de lixo e aumento dos níveis de poluição em Lisboa.

Roubar é bom 10-09-2019 “No cinema, o segredo é roubar dos melhores”, admitiu Francis Ford Coppola. Em todas as expressões artísticas, a arte mais subestimada é roubar. Os medrosos copiam. Os medíocres imitam. Os melhores roubam.

Pré-campanha de saldos 08-09-2019 Há partidos que imitam partidos, e outros que parecem incapazes de comunicar em português corrente. Muitas ideias gastas, muitos temas que não aparecem nunca. Populismo disfarçado e elitismo envergonhado. Muita gente contrariada, e ainda mais desinteressada. Desconversa para todos os gostos. Bem-vindos à pré-campanha de saldos. Eleitorais.

A subvenção vitalícia que não recebo 08-09-2019 Tenho direito a receber a subvenção, nem sequer tenho qualquer impedimento a fazê-lo, e, no entanto, não recebo um tostão. A seguir ao nome vem “redução total”, mas ninguém vai ligar nenhuma porque não rende ao populismo crescente e à má-fé de quem sabe que está a mentir.

Santos em Belgrado 07-09-2019 Incrível e verídico, o Sérvia-Portugal, no próximo sábado, dia 7, reúne os treinadores de um Partizan-FC Porto, em setembro de 2000.

Jogos de paciência 07-09-2019 Se tivesse que apostar, diria que Boris Johnson, desde o início, andava à procura de um pretexto para limpar o Partido Conservador de vozes dissonantes e ter eleições antecipadas.

Nos confins da justiça portuguesa...e a terra de ninguém! 06-09-2019 Os terroristas da violência doméstica podem chacinar famílias inteiras e serem condenados a vinte cinco anos de prisão com a possibilidade de saírem em precária.

O medo do medo 06-09-2019 As melhores histórias de sonambulismo não falam de sonâmbulos a esconderem-se debaixo do lençol com medo.

O défice real 05-09-2019 Os saudosistas do falecido Oliveira Salazar contam a história dos cofres cheios de ouro, ignorando a pobreza do País. Hoje, os socialistas exibem, para europeu ver, as contas certas, apesar de os serviços fundamentais do Estado estarem paralisados.

A marca SÁBADO: investigação 05-09-2019 A subeditora Sara Capelo encontrou a história por acaso. Estava na Hemeroteca a ver jornais antigos, quando viu uma fotografia d’A Capital de um homem em pijama numa ala hospitalar com o título: “Grades de silêncio encerram Peralta”.

Um albergue espanhol 05-09-2019 Se António Costa tiver de fazer coligações - que é o mais certo - faz com quem? Com o PAN, na versão minimalista, ou com o PSD, na versão dita patriótica, para enfrentar a tormenta que se aproxima?!