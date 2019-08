Mais crónicas

O tempo de espera 09-08-2019 Na praceta, As janelas abriam-se. “Faça tudo como se estivesse a ser contemplado”, não foi o que disse um filósofo grego?

O Alentejo no fio da navalha 08-08-2019 As autoridades estimam que vivam no concelho de Odemira cerca de 8 mil imigrantes, oriundos de 68 nacionalidades, maioritariamente da Ásia, mas, na verdade, ninguém sabe muito bem quantos são.

Pagar para trabalhar 07-08-2019 Com metade do País no Algarve, revelamos que numa Unidade de Saúde Familiar de Albufeira, os médicos e funcionários contribuíram cada um para comprar material e equipamento de escritório - e desfazemos um mito que corre em Vila Real de Santo António sobre Mário Centeno.

As mulheres sauditas 07-08-2019 Muitas mulheres não dão ainda por assentes e adquiridos direitos básicos e inerentes à qualidade de qualquer ser humano.

Falemos de casas 07-08-2019 A minha intenção é convencê-lo da importância de se recuperar e preservar o edifício da antiga loja da Valentim de Carvalho, em Cascais, onde o músico Bryan Adams comprou os seus primeiros vinis

Em chamas ao largo de Orion 06-08-2019 Uma imagem que vale por mil palavras? O sorriso de um dos representantes dos camionistas de materiais perigosos quando anunciou que os seus pares iriam “parar outra vez o País”. Há uma soberba no sindicato ‘inorgânico’ deste punhado de todo-poderosos que só pode terminar mal. Como princípio, qualquer luta pela melhoria de condições laborais é legítima. E não existem greves inofensivas. Mas não se pode emoldurar o sofrimento de 10,3 milhões de cidadãos com um sorriso.

A posição da oposição 04-08-2019 Falámos durante duas semanas dos pecados da “engenhoca” no poder, vulgo geringonça. Cabe agora perceber o que tem sido a “oposição” a esta. Existe? Pode existir? Pode existir com esperança de governo? Há trunfos para um sucesso? Ou mais vale conformarem-se todos com o estado das coisas?

Deixem-se lá de desígnios, e sentidos de portugalidades... Se gostam de Portugal, leiam (e vejam) sobre ele (2) 04-08-2019 Temos Aquilino, que é denso, mas expressivo; temos Eça, Júlio Dinis, temos a comédia dos anos 30 e 40. Há muito Portugal para descobrir. O que é preciso é organizar a vida sem ser pela Time Out

Supertaça oficiosa 03-08-2019 Antes do estatuto oficial da Supertaça, estabelecido pela FPF em 1981, há anos em que o campeão e o vencedor da Taça de Portugal se encontram.

Gatos por lebres 03-08-2019 De vez em quando, há umas almas cândidas que têm saudades de ditaduras. Havia menos corrupção, mais competência, menos desperdício. A sério? O que havia era menos conhecimento público desses vícios, o que os tornava duplamente punitivos

Era uma vez o Alentejo 02-08-2019 Este especial Alentejo merece mesmo ser lido. São 20 páginas com histórias fantásticas de locais e pessoas – até esbarrámos com a família fundadora do Portinho da Azenha do Mar e conseguimos boas memórias de gente famosa

As conversas da mesa do lado 02-08-2019 Como a comida demorava, fizemos deles aperitivo. Só que a digestão não seria tranquila

Efeito Clara 01-08-2019 Um exemplo para todas as mulheres! Foi com tristeza que soube da saída da juíza do Tribunal Constitucional, Clara Sottomayor.

As agendas canalhas do verão 01-08-2019 O Governo de António Costa vê uma “agenda canalha” (comos eles adoram o lado tonitruante da expressão...) em tudo e todos que o criticam. O risco de mexicanização é real e obriga a que avancem alguns poderes-travão a este clima

A maioria absoluta é inflamável 01-08-2019 A maioria absoluta do PS nas próximas eleições é uma realidade cada vez mais possível. Se assim for, nos próximos quatro anos, António Costa tem um aparelho faminto para alimentar. As golas são trocos. Com maioria absoluta, os negócios serão outros