O tempo das crianças

Nunca, durante semanas, me ocorreu sugerir a compra de um relógio (eu não pedia muito, só roupa excecionalmente lavada). Criança saudável que era, passava os dias na corda bamba entre o entusiasmo e o desespero de ganhar aquele relógio. Queria ganhá-lo com sorte, num acaso, tendo apenas para isso de enfiar a mão dentro de uma embalagem de pó branco - sim, o marketing tinha olhos de cordeiro e eu não sabia que ele fazia horas extras como Lobo Mau.



Claro que o relógio era de plástico - como os meus sonhos (num dia, de ter um relógio dos Glutões, no outro de ter um colchão de praia das Ruffles). O relógio chegou, finalmente, numas férias da Páscoa. Para me fazer uma surpresa (ou acabar com aquele exagero), o meu pai tinha decidido ir a casa à hora de almoço.



Lembro-me do sol que batia na mesa, do cartão a rasgar-se espalhando o pó branco por todo o lado, do cheiro a roupa lavada e da minha mão dentro do detergente. Lembro-me de sentir o relógio e de deixar de sentir o corpo. O meu relógio estava ali - e trazia horas de felicidade total. Tinha valido a pena esperar.



Há três semanas encontrei um relógio sem pilhas em casa. Pu-lo de lado para o levar a um relojoeiro. Ele lá continua, claro, mas a fazer a sua parte: lembrar do outro e deste tempo em que eu não valorizava a nespereira, as sestas ou a minha tia. Melhor: do tempo em que eu não valorizava o tempo que tinha para desvalorizar isto tudo.

A casa tinha uma nespereira que ninguém valorizava, as minhas tardes tinham sestas que eu não valorizava e a minha tia tinha um trabalho - manter filhos e sobrinhos vivos depois da escola - que eu não valorizava. O que é que eu valorizava? A campanha do Presto que oferecia um relógio com as embalagens do seu pó detergente.Eu lanchava as nêsperas a contragosto, dormia a sesta em protesto e acho que mal dava pela minha tia. Eu sonhava com glutões e não minto se disser que uma ou outra vez me terei deitado cheia de lata a rezar por um relógio de plástico. O prémio não vinha em todas as caixas - o que era incompreensível para a criança que havia em mim (quase tão incompreensível como o facto de os meus pais insistirem em só comprar uma embalagem de Presto de cada vez).