O sexo e a idade

Ela usava uma saia de tule para ir à padaria e um casaco do avô para ir dançar - nem me façam falar do que vestia para um velório e como se engalanava para um brunch quando ainda os brunches não tinham sido inventados. Ela não fumava cigarros, esfumaçava polémicas e escrevia à janela ou na cama. Bem a propósito, ela queria ser uma teórica dos lençóis e durante anos driblou milhões com as suas teorias sobre tudo e um par de sapatos. Esta semana, reencontrei-a. Eu estava em casa, ela estava na HBO.Ela parecia feliz. Em 1998 (escrevo 1998 e acho que o corretor ortográfico vai corrigir para Antiguidade Clássica), ela queria descobrir coisas sobre os homens e as mulheres. O mundo era um lugar diferente - aquela Manhattan onde ela vivia ainda tinha duas torres gémeas, o Cosmopolitan ainda estava na moda e ainda só havia um amigo gay por cada 100 habitantes - mas ela acreditava que fazia a diferença.Sim, havia nela uma certa rebeldia contra os papéis impostos e uma certa liberdade sexual contra o mundo. Ao mesmo tempo, tudo nela era festa (de preferência uma inauguração). Mas muito mais conservadora do que se imaginava, ela caía muitas vezes na esparrela das lantejoulas e da purpurina.É que na mesma medida em que punha em causa alguns papéis, criava outros, bem ao jeito de um departamento de finanças de onde nunca, mesmo que as notícias sejam boas, se tem a sensação de se ter saído a lucrar. Ela, aliás, fazia reféns: por todo o mundo, quantos grupos de amigas tiveram de se cingir a quatro elementos? Feng Shui, manas?Esta semana, quando a reencontrei, zanguei-me mais do que gostaria. É que vi uma alegada feminista dizer coisas extremamente machistas.Tentei aguentar o mau feitio e estava a conseguir, pensando que o contexto é tudo e é possível aceitar que, em 1998, ela achasse que estava do lado certo só porque estava ligeiramente à frente. Estava quase, quase, quase a perdoar-lhe quando me lembrei que em 2008 ela voltou para fazer um filme em que casava com um tipo que passou seis temporadas a desprezá-la.