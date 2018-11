O rio Tejo da nascente à foz

A radiografia de um rio debaixo de ataque faz-se de muito mais do que apenas números: de ambientalistas a pescadores e comerciantes, falámos com uma dezena de pessoas que lidam diariamente com o rio

A reportagem do jornalista Sérgio Vitorino levou-o durante cinco dias pelo percurso completo do Tejo, entre a nascente, na serra de Albarracín, e o estuário, em Alcochete. Foram 2.500 quilómetros, ao longo dos quais foram realizadas análises à qualidade da água em 22 pontos: 11 em Espanha e 11 em Portugal.



A radiografia de um rio debaixo de ataque que é o nosso tema de capa faz-se de muito mais do que apenas números: de ambientalistas a pescadores e comerciantes, falámos com uma dezena de pessoas que lidam diariamente com o rio – e também com entidades oficiais e empresas. No exacto local onde a água usada para o arrefecimento da central nuclear de Almaraz volta a unir-se ao Tejo, o jornalista viu três pescadores a lançar a linha.



Afirmam que os peixes que aí apanham são grandes e juram que não os consomem – só que chineses e romenos lhes cortam a cabeça e levam o resto. Histórias para ler a partir da pág. 38.



Halloween no hipermercado



Por coincidência, a jornalista Juliana Nogueira Santos marcou uma visita à montagem da feira dos brinquedos do hipermercado Continente da Amadora para a madrugada de 1 de Novembro – isto é, no Halloween. À medida que os trabalhadores iam avançando, o espaço totalmente vazio e silencioso foi-se enchendo de sons.



Por exemplo, de brinquedos tecnológicos que reagiam à passagem das pessoas. Havia os bonecos-bebé que enchiam um corredor e começavam a chorar sempre que alguém passava; pareciam dezenas de bebés a chorar. E havia um boneco que gatinhava, mas que, como estava dentro de uma caixa, batia com a cabeça no plástico sempre que se mexia; a caixa foi avançando devagar até ficar mesmo à beira da prateleira.



A reportagem sobre como as grandes superfícies preparam a sua oferta de Natal foi feita neste ambiente de Halloween. Pode lê -la a partir da página 68.



Com as mãos na massa

"Estive 15 anos em Itália e afinal é em Portugal que venho fazer pizza", brincou Vasco Faísca. O ex-futebolista aceitou o desafio dos cozinheiros da pizzaria Lucca, em Lisboa, e foi para a cozinha amassar e esticar a massa. "É mais fácil do que jogar à bola", comentou ao passar os bolos de massa por uma máquina, o processo antes de esticar a massa à mão, para ela ganhar a forma da base da pizza. Vasco Faísca acabou por não fazer a pizza – era cedo para jantar e o forno não estava suficientemente quente. Mas fez perguntas aos cozinheiros, experimentou a pá que leva as pizzas ao forno e prometeu que haveria de voltar.



A conversa que pode ler a partir da pág. 90 não é sobre nada disto: o agora treinador adjunto do Vilafranquense falou-nos foi dos seus anos no futebol italiano. Afinal, na véspera do decisivo Itália-Portugal, para a Liga das Nações, quem melhor para entrevistar que o futebolista português que jogou mais anos em Itália?