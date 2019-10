ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

Na semana passada falei do PS, PCP, CDS, Livre, Chega e Iniciativa Liberal, agora sobra o resto, vários perdedores e um vencedor.A crise do PSD é antiga e profunda e está longe de ser eleitoral, mas também é. Escrevi muitas vezes sobre o PSD que os partidos não têm um contrato com a eternidade e que, por muito resiliente que seja o sistema partidário português, há sinais de degradação que atingem os dois principais partidos, PS e PSD, que tem a ver com o seu peso relativo no conjunto dos eleitores e com o crescimento da abstenção. Os dois, afectados por muitos factores de crise comuns, dominados pelo peso do carreirismo e do cinzentismo dos candidatos (estava a ver na televisão as notícias que davam a eleição sucessiva de deputados e só pensava em duas coisas – o quê este(a) soma de mediocridades ainda lá está eternamente! ou de onde apareceram estas pessoas de que não se conhece uma obra, um projecto, uma acção, um valor profissional?), não existem fora do aparelho.