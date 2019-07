Ana Taborda (de pé) na Fonte dos Olhos. Segundo a lenda, quem beber daquela água vai, mais tarde ou mais cedo, viver para Melides. Será?

Produzir alfaces sem recurso a terra ou sol? Sim, é possível, como foi perceber a jornalista Susana Lúcio, aqui com João Pereira, o responsável pela empresa Grow to Green

Miguel Carvalho não bebe e não conduz – a não ser que seja mesmo necessário. Durante a reportagem da SÁBADO em Melides, na costa alentejana, o promotor de um dos mais recentes projetos da zona, que mistura casas de luxo com tertúlias, concertos e um parque de esculturas contemporâneas, convidou a redatora principal Ana Taborda para almoçar com uns clientes americanos. Nesse dia, o carro da SÁBADO serviu de Uber – até para o regresso a Lisboa.Apesar de ter dito que não conduzia, Miguel acabaria por o fazer por uns metros, para desviar o carro da sua mulher, que estava a tapar a passagem quando a jornalista saiu da propriedade. "Afinal sabe conduzir?", questionou-o Ana Taborda. "Aprendi aqui." E não tem carta? "Não."Também não bebe, mas no primeiro almoço com um dos sócios, o norueguês Christian Holtermann, com quem em 2020 vai abrir um hotel na mesma propriedade, dividiram uma garrafa de vinho.Esta é uma das histórias que pode ler no artigo de capa desta semana sobre Melides, o refúgio secreto dos ricos e famosos. Também pode ficar a conhecer a lenda da água da Fonte dos Olhos. Quem beber dali, diz-se, não sai mais de Melides. Ana Taborda foi experimentar com a repórter fotográfica Mariline Alves. "Pode ser que consigamos uma casa de férias na zona", brincaram. Quando estavam na fonte, um dos novos habitantes, que se mudou de Leiria há poucos anos, avisou-as: "Olhem que a nascente é mais abaixo."O caso da Loja do Gato Preto marcou, em julho de 2009, o início dos perdões da Operação Furacão. A empresa e os sócios andaram a fugir ao fisco durante anos e tiveram de pagar 2,6 milhões de euros para não serem acusados de fraude fiscal. Isso aconteceu contra a vontade inicial do juiz de instrução Carlos Alexandre, que sempre disse que offshores e empresas-fantasmas que escondem milhões não podem ser vistos como uma "bagatela penal". A empresa voltou ao radar do fisco e agora é suspeita de contrabando e falsificação de documentos. A SÁBADO volta a revelar em exclusivo este novo processo.Maria Espírito Santo entrevistou Joachim Koerper, chef do Eleven, no restaurante. Os funcionários estavam nos preparativos para o serviço de almoço, e quando faziam mais barulho a mexer em pratos e talheres, ele repreendia-os. A certa altura, alguém pôs a tocar uma música de Rod Stewart e o chef abriu logo um sorriso - confessaria depois que na noite anterior tinha ido ao concerto do cantor britânico, um dos seus favoritos.Os anos passados em Espanha levaram-no a aperfeiçoar o portunhol mais do que o português. Mas durante a entrevista nunca falou em inglês ou francês. "O meu coração está em Lisboa", fartou-se de repetir.