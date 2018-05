O que queres ser quando fores grande?

Como explicar a um adolescente ou a um jovem a terminar o 12º ano a importância de um curso superior para a sua formação enquanto ser humano e para o mercado de trabalho, quando ele vê os pais, provavelmente ambos licenciados, a contar trocos para chegar ao fim do mês?



Também é certo que há uns anos ninguém diria que a profissão de blogger poderia ser, perfeitamente, um modo de vida, mas é. Sob a capa de análise independente e preocupada com os consumidores, os tais bloggers, que já evoluíram para digital influencers, seja lá o que isso for, são pagos pelas marcas para promover os respectivos produtos. Os papalvos acreditam e entram na onda. Também é certo que ser instagramer nunca terá estado no horizonte dos profissionais das previsões das profissões de futuro. Mas, hoje, qualquer miúda que se fotografe com o mínimo de roupa possível ganha logo o rótulo de instagramer e, a reboque disso, milhares de euros em publicidade. É o triunfo de A Era do Vazio de Lipovetsky.



Dizem os especialistas que, no próximo futuro (há sempre um à frente do anterior), poderemos ter "monitores de purificação", "psicólogos de superbebés" ou "tutores de curiosidade". Até pode ser, mas também será preciso dizer aos mais novos que, apesar de todo o esforço e dedicação, entrarão num mercado de trabalho dominado pela lógica do baixo custo/máxima rentabilidade. Enquanto o trabalho não for devidamente valorizado, a tentação pela comercialização do fútil será sempre mais apelativa, até pelo retorno que produz.



Quando os nossos pais nos diziam que o melhor era "estudar para ser alguém na vida", isto tanto era um incentivo, como um aviso. Actualmente, a receita já não funciona: para se ser o tal "alguém", basta não fazer nada de útil. Aliás, se alguém se filmasse um dia inteiro a "borregar" num sofá, provavelmente o vídeo teria milhões de visualizações, o tipo ganharia uns milhares de euros, os jornais e as revistas correriam atrás do sujeito, o rapaz daria umas entrevistas e seria um ídolo, não fazendo nada por isso.

Há um vídeo no youtube com mais de três milhões de visualizações. Até aqui, nada de novo. São 10 minutos. Neste curto espaço de tempo, um indivíduo tenta arrebentar um cofre com o recurso a um martelo, uma marreta e um pequeno explosivo. Tudo se passa no jardim da casa, onde esse mesmo rapaz e mais uns quantos viveram durante algum tempo. O inteligente em questão chama-se D4rkFrame e, segundo diz o Google, é youtuber. Em bom Português, o senhor António Ramos (nome verdadeiro) é canalizador de estupidez.Como pode ler na edição desta semana da SÁBADO, há uns bons anos ninguém se atreveria a dizer que a produção de vídeos estúpidos fosse uma milionária fonte de receita, mas é. O tal Ramos e uns amigos chegaram a arrendar uma casa de luxo na Margem Sul do Tejo. Há um ano, o agente de D4rkFrame, Sirkazzo, Wuant, Ovelha Niga - sim, porque até a celebridade estúpida tem um agente - chegou a admitir que, só pelas visualizações no youtube, os jovens talentos poderiam ganhar 3 a 4 mil euros /mês, fruto dos 11 milhões de subscritores, isto é, pessoas interessadas no que a rapaziada tinha para mostrar ao mundo.Estamos quase a chegar ao final do ano lectivo e os alunos do 9º ano e do 12º ano têm pela sua frente a sempre difícil fase das escolhas, do caminho a seguir. O problema é que há uma concorrência desleal: como explicar a um adolescente de 14 anos que com esforço, dedicação e estudo ele prepara melhor o futuro, quando basta ligar o telemóvel e vê quatro ou cinco rapazes a viver desafogadamente à conta da estupidez?